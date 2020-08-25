上海兩大機場 布建5G網絡

上海機場（集團）有限公司與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔24日在滬簽署五方戰略合作框架協議，多方將攜手推進上海浦東、虹橋兩大機場的5G網絡部署，力爭在第三屆中國國際進口博覽會前，完成兩大機場主要旅客公共區域的5G網絡覆蓋，並且在機場安全管理、運維保障、旅客服務等方面探索5G創新應用。

中新社報導，統計顯示，2019年，上海浦東、虹橋兩大機場共保障航班起降78萬架次，完成旅客吞吐量1.2億人次，完成貨運吞吐量405萬噸。上海機場是繼香港、美國孟菲斯後，全球第三、中國大陸首個年航空貨量400萬噸以上的航空樞紐。

上海市經濟和信息化委員會副主任張建明表示，當前，5G網絡是新基建的重點和熱點，截至2020年7月底，上海已累計建設5G室外基站超2.5萬個、5G室內小站超3.1萬個，實現了中心城區和郊區重點區域室外5G網絡的連續覆蓋。今年，上海市5G建設總投資額約為100億元人民幣，計畫累計建設3萬個室外基站和5萬個室內小站。

「5G+智慧民航應用創新示範基地」也於當天揭牌。結合5G技術和大數據，上海機場計畫建立全自助、無感知的智慧服務體系，為旅客提供更舒心的數字化出行服務。