一汽紅旗 產製大陸首輛超跑

長春中國一汽集團是大陸最早的汽車工廠，曾建造出大陸第一輛卡車、第一輛轎車，也曾建造過歷屆大陸領導人防彈座車和閱兵檢閱車，最近更研發出第一輛中國超跑、無人電動車，已經上市的H系列，更在疫情後展現強勁的爆發力，比去年同期增長98%。

今年7月23日，中共總書記習近平到吉林一汽集團研發總院視察，除了解技術研發情況，並察看「紅旗」等自主品牌的最新款式產品。

一汽研發總院副院長王德平表示，習近平在看到紅旗即將上市的「E-HS9」、「H9」和第一輛超跑車S9後表示，紅旗的自主創新真是令人耳目一新，連說兩次這真是「今非昔比」。

走進一汽研發總院，各種即將上市的紅旗新車和概念車，讓人眼花瞭亂，改變過去「傻大黑粗」笨重、只是官式用車的刻板印象，現在則「看起來像勞斯萊斯」。

以紅旗S9超跑車為例，使用了一台4.0升8缸渦輪增壓發動機的混和動系統為動力，其最大輸出功率達1400馬力，使其零到100公尺加速時間僅需1.9秒，該車還擁有極速400公里每小時的動力儲備，可說是一台戰鬥氣息十足的大陸國產超級跑車。

S9也擁有傳統的紅旗元素，前機蓋的紅旗車標以及前LED大燈組的矩陣式排列方式都很有紅旗汽車的元素，而流線型的車身和個性外觀，體現絲毫不輸法拉利，蘭寶基尼，保時捷911的超跑元素。

而9月將上市的「H9」和「E-HS9」，從外觀到內裝，絲毫不輸給歐洲豪車。前者，有可能成為大陸部長級指定用車，市價約人民幣30到40萬；而後者，為全電動SUV，可能介於77.29-87.29萬之間，內部空間則比奧迪Q7還大。

在「紅旗文化館」，不但可見到大陸第一輛中國金龍轎車，也可看到毛澤東、江澤民、胡錦濤和習近平閱兵的檢閱禮車，以及最新已上市的紅旗牌轎車，部分型號已成大陸部長級官員指定座車。

一汽董事長徐留平7月底曾表示，今年以來，克服疫情和經濟下行雙重影響，紅旗品牌逆勢飛揚，在產品創新和市場銷售取得了很好成績。根據7月產銷資料，集團銷售整車322471輛，同比增長23%，其中紅旗品牌的同比增幅更是高達98%。

一汽也坦承，紅旗目前在大陸車界的市占率不高，要得到消費者認可，還有許多改善空間；目前紅旗外銷則主要集中在亞非拉地區，尚未進軍歐美市場。未來，要做更多努力才能夠和歐美一線品牌一爭高下。