一汽紅旗 產製大陸首輛超跑

聯合報 / 特派記者賴錦宏／長春報導
九月即將上市的「H9」，內部空間大，有可能成為大陸部長的指定用車。記者賴錦宏／攝影
九月即將上市的「H9」，內部空間大，有可能成為大陸部長的指定用車。記者賴錦宏／攝影

長春中國一汽集團是大陸最早的汽車工廠，曾建造出大陸第一輛卡車、第一輛轎車，也曾建造過歷屆大陸領導人防彈座車和閱兵檢閱車，最近更研發出第一輛中國超跑、無人電動車，已經上市的H系列，更在疫情後展現強勁的爆發力，比去年同期增長98%。

今年7月23日，中共總書記習近平到吉林一汽集團研發總院視察，除了解技術研發情況，並察看「紅旗」等自主品牌的最新款式產品。

一汽研發總院副院長王德平表示，習近平在看到紅旗即將上市的「E-HS9」、「H9」和第一輛超跑車S9後表示，紅旗的自主創新真是令人耳目一新，連說兩次這真是「今非昔比」。

走進一汽研發總院，各種即將上市的紅旗新車和概念車，讓人眼花瞭亂，改變過去「傻大黑粗」笨重、只是官式用車的刻板印象，現在則「看起來像勞斯萊斯」。

以紅旗S9超跑車為例，使用了一台4.0升8缸渦輪增壓發動機的混和動系統為動力，其最大輸出功率達1400馬力，使其零到100公尺加速時間僅需1.9秒，該車還擁有極速400公里每小時的動力儲備，可說是一台戰鬥氣息十足的大陸國產超級跑車。

S9也擁有傳統的紅旗元素，前機蓋的紅旗車標以及前LED大燈組的矩陣式排列方式都很有紅旗汽車的元素，而流線型的車身和個性外觀，體現絲毫不輸法拉利，蘭寶基尼，保時捷911的超跑元素。

而9月將上市的「H9」和「E-HS9」，從外觀到內裝，絲毫不輸給歐洲豪車。前者，有可能成為大陸部長級指定用車，市價約人民幣30到40萬；而後者，為全電動SUV，可能介於77.29-87.29萬之間，內部空間則比奧迪Q7還大。

在「紅旗文化館」，不但可見到大陸第一輛中國金龍轎車，也可看到毛澤東、江澤民、胡錦濤和習近平閱兵的檢閱禮車，以及最新已上市的紅旗牌轎車，部分型號已成大陸部長級官員指定座車。

一汽董事長徐留平7月底曾表示，今年以來，克服疫情和經濟下行雙重影響，紅旗品牌逆勢飛揚，在產品創新和市場銷售取得了很好成績。根據7月產銷資料，集團銷售整車322471輛，同比增長23%，其中紅旗品牌的同比增幅更是高達98%。

一汽也坦承，紅旗目前在大陸車界的市占率不高，要得到消費者認可，還有許多改善空間；目前紅旗外銷則主要集中在亞非拉地區，尚未進軍歐美市場。未來，要做更多努力才能夠和歐美一線品牌一爭高下。

以紅旗S9超跑車，有一台4.0升8缸渦輪增壓發動機的混和動系統為動力，最大輸出功率達1400馬力，零到一百公尺加速時間僅需1.9秒，極速400公里每小時。記者賴錦宏／攝影
以紅旗S9超跑車，有一台4.0升8缸渦輪增壓發動機的混和動系統為動力，最大輸出功率達1400馬力，零到一百公尺加速時間僅需1.9秒，極速400公里每小時。記者賴錦宏／攝影

品牌 習近平 跑車

延伸閱讀

習近平續推雙循環：中國經濟地位會上升

習近平制止餐飲浪費 學者：運動式提倡效果有限

川普給習壓力出口、拜登恐逼談判讓步 北京盼誰當選陷兩難

遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

相關新聞

習經濟定調 十四五規劃力拚國內循環

今年十月中共中央將審議通過「十四五規劃」，中共總書記習近平昨在中南海邀集多位知名經濟學家，定調「十四五規劃」主軸。習近平...

大陸創業板改制 18檔掛牌

大陸創業板註冊制下首批18家公司昨（24）日掛牌上市，募資額達人民幣200.66億元（約新台幣869.5億元），是A股有...

一汽紅旗 產製大陸首輛超跑

長春中國一汽集團是大陸最早的汽車工廠，曾建造出大陸第一輛卡車、第一輛轎車，也曾建造過歷屆大陸領導人防彈座車和閱兵檢閱車，...

上海兩大機場 布建5G網絡

上海機場（集團）有限公司與上海電信、上海移動、上海聯通、上海鐵塔24日在滬簽署五方戰略合作框架協議，多方將攜手推進上海浦...

重慶直播帶崗 促成上萬人就業

「因為疫情原因，今年傳統的現場招聘會少了許多，找工作的難度增加了，不過通過『直播帶崗』，我還是幸運地找到了工作。」今年剛...

青年電商回鄉創業 培斜村脫貧致富

福建西部的龍岩市新羅區小池鎮培斜村，原來是一個省級貧困村，被阿里研究中心授予「中國淘寶村」榮譽稱號後，成為福建淘寶第一村...

創業板註冊制 首批18股開市

中國大陸資本市場改革發展邁入一個重要歷史時刻。24日早上9時30分，隨著6聲清脆的鐘響，18家公司在深圳交易所創業板集體...

劉鶴：資本市場改革 逐步落地

大陸國務院副總理劉鶴昨天在大陸創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式的書面致詞時提到，大陸經濟不斷恢復，出現逐季轉好的成...

「微經濟」淘金不容易 不少創業者在苦苦掙扎...

在「微經濟」中淘金並不容易，行業整體快速發展的同時，不少創業者也在苦苦掙扎。專家認為，為推動微經濟可持續發展，需要在激發...

特派員在現場／雙循環戰略 十四五關鍵字

由於美國的敵意和全球疫情導致外部經濟風險升溫，中國大陸經濟發展正在尋求減少對海外市場和科技的依賴。

大陸微經濟當紅 靠流量淘金

近年來，以「微、短、快」為特徵的「微經濟」在中國大陸蓬勃發展，例如短視頻創業成為新藍海、微博紅人紛紛將流量變現、微信公眾...

習近平宣示 陸打造國際競合新優勢

大陸國家主席習近平昨（24）日召開經濟社會領域專家座談會指出，要暢通國民經濟循環為主，構建新發展格局；並以高水平對外開放...

熱門新聞

陸男癱坐路邊失禁 疑因喝生水致腦中長寄生蟲

軟硬兩手？陸大規模軍演 環時卻喊：不希望台海爆戰爭

遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

武漢弘芯半導體傳出危機 資金鏈隨時斷裂

充滿「牛肉味」的水滸傳 為何豪傑們這麼愛來斤熟牛肉？

深圳特區40周年 港媒：習近平可能南下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。