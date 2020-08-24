劉鶴：大陸經濟不斷恢復 下半年更有活力

中國疫情趨緩，各地生活陸續重返軌道，重新開放「跨省遊」已經一個多月，各地的景區人潮也逐漸回溫。以熱門旅遊目的地前十名的海南省為例，據「去哪兒網」數據，海南的酒店訂單自5月以來逐月增加，7月訂單較上月多了21%。不但酒店滿房，免稅店的取貨人潮更是多到在店外排了五圈人龍。

2020-08-24 12:31