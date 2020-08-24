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劉鶴：大陸經濟不斷恢復 下半年更有活力
大陸國務院副總理劉鶴今出席一場活動時稱，大陸經濟不斷恢復，下半年更有活力。
據澎湃新聞，大陸創業板改革並試點註冊制首批企業上市儀式今在深圳舉行，劉鶴致詞表示，創業板改革並試點註冊制順利落地，對完善國家資本市場體系，建設粵港澳大灣區，以及促進國民經濟整體良性循環和經濟高質量發展具有重大意義。
劉鶴指出，中國經濟正處於不斷恢復階段，出現逐季向好的增長趨勢，首季度大幅收縮，第2季度快速恢復，預計第3及第4季度經濟增長將呈現更有活力的良好趨勢，中國經濟正穩健前行和不斷升級。
他提到，金融系統要貫徹落實好六穩、六保各項相關工作部署，更好服務、驅動、引領實體經濟發展。在新的形勢下，提高上市公司質量、形成體現高質量發展要求的上市公司群體是資本市場發展的關鍵環節，上市公司要改革完善治理結構，全面提升創新能力和市場開拓能力，弘揚企業家精神，堅決防範道德風險，加快形成核心競爭優勢。在中國經濟高質量發展中發揮創新「領跑者」和產業排頭兵作用。
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