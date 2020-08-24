快訊

即將揭曉！《2020台北台中米其林指南》星級美食餐廳名單 精彩直擊

政風查彰化進入第二階段 莊人祥：還需5天調查後說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾3成香港基層失業 多數「斷糧」逾3個月

世界日報 / 香港新聞組／香港24日電
香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。 中國新聞社
香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。 中國新聞社

疫情持續，各行各業因新冠肺炎而百業蕭條，市道嚴重下滑，首當其衝是各行業的打工仔，不少基層勞工及家庭大受影響。香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。

香港01報導，香港社區組織協會早前訪問336名的基層市民，了解基層勞工和家庭在疫症下的過去幾個月的就業、經濟情況和對港府支援措施的意見。社區組織幹事王智源表示，基層是失業及開工不足的重災區，而港府多項舒緩措施則重企業及雇主方面，雇員未能直接受惠。他又指，港府對基層資助的措施協助不大，促港府設立失業援助金，直接幫助失業人士。

據報導，調查結果顯示，近三成受訪者從事飲食行業，而近一成人從事建造、零售、清潔及服務行業。疫情下，有兩成人面對失業，有六成人更就業不足。然而，有一成多基層勞工自疫情開始便失業至今，仍未能就業。連續失業三個月以上的，占整體三成。近八成人一直徘徊在失業及就業不足的慘況。面對失業及就業不足的慘況，有六成人表示在疫情影響下，面對欠債、欠租及家庭關係轉差之餘，還出現失眠及精神壓力等狀況，部分人因無力負擔或不懂上網，而難以申請資助及找工作。

報導指出，曾任職飲食業的吳先生表示，疫情前原本月薪有2萬多港元（逾2580美元），但自今年2月起失業，加上近幾月找工無門，欲轉行任職建造業，惟相關課程因疫情暫停而未能上課，僅靠妻子的工資支撐板間房的房租，「惟有食少一兩餐」，應付日常生活開支。

曾任職零售行業的Karen擁有大學學位，自6月開始失業至今。母親於四年前中風，家裡積蓄全應付醫療開支。她欲轉職保安行業，卻因疫情而延遲開課，現一家三口失業，讓她徹夜難眠，情緒大受影響。她批政務司司長張建宗日前呼籲年輕人找工作勿「揀擇」、「洗碗都係工作經驗」的說法荒謬，認為現時市場缺工作機會，連一份洗碗工作都難找。

香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。 中國新聞社
香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。 中國新聞社

失業 疫情

延伸閱讀

香港新增25例新冠肺炎確診 19例為本土案例

港府：逾3千名醫護助普篩 樣本絕不會「送中」

違限聚令 香港近10區議員遭票控

香港將展開社區普及檢測 16核酸檢測實驗室就緒

相關新聞

旅遊復甦 海南免稅店人龍排5圈 「賣得比港、歐便宜」

中國疫情趨緩，各地生活陸續重返軌道，重新開放「跨省遊」已經一個多月，各地的景區人潮也逐漸回溫。以熱門旅遊目的地前十名的海南省為例，據「去哪兒網」數據，海南的酒店訂單自5月以來逐月增加，7月訂單較上月多了21%。不但酒店滿房，免稅店的取貨人潮更是多到在店外排了五圈人龍。

大陸打炒房 收緊房企融資

中國人民銀行昨（23）日公布，住建部、人行日前召開座談會，已形成重點房企資金監測和融資管理規則。外界解讀是打房最新舉措，...

逾3成香港基層失業 多數「斷糧」逾3個月

疫情持續，各行各業因新冠肺炎而百業蕭條，市道嚴重下滑，首當其衝是各行業的打工仔，不少基層勞工及家庭大受影響。香港社區組織協會調查結果顯示，基層失業情況嚴重，於5至7月失業的受訪者超過3成，當中有7成半人已連續失業超過3個月。

中核與蓋茲核電合作案 喊卡

耗時三年，中國核電與微軟創辦人比爾蓋茲的第四代核電行波堆（核子反應爐）合作告吹。由於合作方美國泰拉能源公司根據美國政府的...

中國經濟持續復甦 劉鶴：下半年將更有活力

中國國務院副總理劉鶴今天指出，中國經濟不斷恢復，出現逐季轉好的成長趨勢，預計今年下半年的經濟成長將呈現更有活力的良好態勢

陸7月鋁進口量激增近6倍 2009年來首次成為進口大國

大陸7月鋁進口量較去年同期增加近6倍，創下紀錄以來次高，因不斷走強的罕見價格現象使得這個全球最大的鋁出口國自2009年來...

陸央行官員：應建立全球人民幣外匯交易市場

中國人民銀行（大陸央行）金融研究所所長周誠君近日表示，境外非居民投資者購買大陸國內資管產品可助力大陸資管業務發展，應建立...

上海黃桃 首次出口新加坡

上海海關近日公布，產自上海的50箱、共計200公斤黃桃日前從浦東國際機場運往新加坡。這不僅是上海黃桃首次出口新加坡，也是...

蘇州民企台企 融合經驗分享

由蘇州市台辦、市工商聯主辦的「民企台企相攜手、融合發展再出發」活動日前在江蘇省蘇州市舉行，多位相關企業代表暢談扎根創業、...

預付式消費頻生糾紛 陸推立法

大陸國家市場監管總局日前回應消費者關於「老闆捲款跑路，充值卡錢難追回」的相關問詢時表示，大陸國家市場監管部門將進一步加強...

廣州電競中心 力爭明年落成

廣州市社會科學院近日發布調研報告，預計到2020年末，中國大陸電競用戶就將達到5.2億，電競市場營收將達到1400億元左...

萬良人參交易 占全球7成

萬良是吉林撫松市人口僅3萬人的小鄉鎮，近些年因世界最大的人參交易市場而聲名鵲起，每年交易額達到170多億元人民幣以上，人...

熱門新聞

軟硬兩手？陸大規模軍演 環時卻喊：不希望台海爆戰爭

江西貧困戶擁「豪華沙發」？ 官方：住戶用拆遷款買的

渤海到南海狂秀肌肉 共軍未來一周在大片國土沿海軍演

江西貧戶家豪華裝潢 網友嘆「我家才是赤貧」

紐時：學毛澤東 習整肅政法系統

遭中共當局開除 蔡霞：習近平治下不容異見 本已想退黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。