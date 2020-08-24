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陸7月鋁進口量激增近6倍 2009年來首次成為進口大國
大陸7月鋁進口量較去年同期增加近6倍，創下紀錄以來次高，因不斷走強的罕見價格現象使得這個全球最大的鋁出口國自2009年來首次轉為淨進口國。
路透報導，大陸海關總署23日公布的數據顯示，大陸7月未鍛軋鋁及鋁材進口量為39萬1297噸，這是自2009年4月進口近44萬噸以來的月度最大進口量，較去年7月激增570%，增加近6倍，而比6月的28萬8783噸增加了35.5%，這個進口量也超越了大陸海關總署本月稍早發布的7月出口總量數據37萬3402.3噸。
根據路孚特Eikon數據顯示，這意味著全球最大的鋁生產國大陸自2009年9月以來首次成為未鍛軋鋁及鋁材淨進口國。
進口量大增之際，不斷走強的大陸鋁價和疲弱的倫敦金屬交易所（LME）期鋁價格之間卻形成較大差距，不過，大陸鋁需求自疫情消退後已快速恢復。
英國商品研究所（CRU）分析師Wan Ling表示，就算LME鋁價在7月上漲5.8%，套利窗口已經關閉，但仍有大量進口鋁湧入大陸，因為進口合約是在今年稍早存在套利窗口時簽訂的。
大陸海關將於25日公布鋁和其他大宗商品按原產地及種類細分的進口數據。
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