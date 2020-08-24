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陸央行官員：應建立全球人民幣外匯交易市場

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行金融研究所所長周誠君近日表示，應建立一個全球的人民幣外匯交易市場，推進在岸、離岸人民幣金融業務發展。（圖／取自BBC中文網）
中國人民銀行金融研究所所長周誠君近日表示，應建立一個全球的人民幣外匯交易市場，推進在岸、離岸人民幣金融業務發展。（圖／取自BBC中文網）

中國人民銀行（大陸央行）金融研究所所長周誠君近日表示，境外非居民投資者購買大陸國內資管產品可助力大陸資管業務發展，應建立一個全球的人民幣外匯交易市場，推進在岸、離岸人民幣金融業務發展。

路透引述中國證券報報導，周誠君日前在「2020金牛資產管理論壇」上表示，要讓境外非居民投資者在遵守當地法律基礎上，即可持有和投資人民幣資產，而不是必須到大陸開戶。

周誠君更表示，要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應的基礎設施，讓投資者在持有人民幣資產後，能按照當地法律法規在當地外匯市場進行套期保值和外匯交易。

他認為，目前境外非居民投資者對持有人民幣資產有很大需求。首先，隨著資本項目開放越來越多，境外非居民投資者願意投資人民幣資產；第二，在跨境貿易中，大陸更加的鼓勵、引導和支持企業用人民幣來結算，因此，境外市場主體會擁有更多人民幣。此外，數據顯示，大陸十年期國債收益率在3.01%左右，而美國在0.64%左右，可見人民幣資產非常有吸引力。

他還建議，要推進在岸、離岸人民幣金融業務發展，在資本帳戶開放、人民幣可兌換方面穩紮穩打。

周誠君指出，在近期的市場波動中，美元指數下滑，人民幣匯率上升，中長期來看，人民幣匯率將會更加樂觀。

人民幣 外匯 中國人民銀行

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