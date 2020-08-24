萬良人參交易 占全球7成

萬良是吉林撫松市人口僅3萬人的小鄉鎮，近些年因世界最大的人參交易市場而聲名鵲起，每年交易額達到170多億元人民幣以上，人參交易量占全球的70%和中國大陸的80%。自2018年8月開市以來，人參交易數量直線上升。

撫發集團副總經理喬晗表示，萬良長白山人參市場，水參（種植人參剛挖起）交易量是中國大陸的70%，每年8月下旬水參開始大量交易，每天有100萬斤交易，每年「十一」期間達每日300萬斤，持續100天，參源來自大陸東三省。

喬晗表示，新冠疫情對人參交易量喜憂參半。疫後，許多老百姓對中草藥有更高認識；但受到疫情的約束，人參經銷商無法實際來現場採購。好在以前就一直有直播帶貨，網購增加，但終究還是有影響。

60年的長白山野山參售價高達2萬多元人民幣。記者賴錦宏／攝影

隨著網紅經濟的發展和直播帶貨，農產品的藥食同源，水參直接到了老百姓的餐桌，如煲雞湯或人參中藥材。此外，化妝品產業的活性劑，也是用人參提取的像P＆G的保養品就大量使用人參原材料加工。

喬晗表示，人參發展美容保養品是未來趨勢。撫松最早的人參加工產品是人參酒和人參蜜。當地盛產椴樹蜂蜜，人參在椴樹蜜中浸泡就是人參蜜。同時，又是玉米主地，玉米產生的大量蒸餾酒，就有了人參酒。現在當紅的則是人參化妝品，及人參液提取的人參皂帶人參皂䇞，具提氣保健作用。

「每天凌晨2點，民眾自動走到市場來，在全民動員下，市場快速發展。」喬晗表示，萬良是90%民眾參與人參產業，整個撫松則是30%參與。最多一天之中，交易人口有7萬2千多人，而全鎮人口只有3萬人，等於每人進了市場兩次。

長白山野山參博物館館長徐桂麗則表示，每年的9、10、11月三個月，是人參收穫交易的大忙季，這一季幾乎每天都有2萬多人在萬良人參市場從事人參交易與相關工作。而在平時，外來務工人員也有七八千人。務工人員中，有的來自撫松縣城及周邊鄉鎮，有的來自江源、安圖、樺甸等市縣。

她說，萬良人參市場已走出1000多個大老闆，市場已經直接和間接孵化出大小人參老闆千餘計人。

如今的萬良和周邊的鄉鎮已經成了密不可分的經濟利益共同體，因為萬良人參市場的凝聚力，萬良和周邊的鄉鎮，在人參種植和加工上幾乎是同時發力同等受益。