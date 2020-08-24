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廣州電競中心 力爭明年落成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市社會科學院近日發布調研報告，預計到2020年末，中國大陸電競用戶就將達到5.2億，電競市場營收將達到1400億元左右（人民幣，下同）。作為電競產業頭部城市，廣州計畫2021年基本建成「全國電競產業中心」。

中新社報導，據廣州市社科院廣州文化產業研究中心執行主任李明充指出，電競產業在中國大陸正處於爆發期，至2022年，中國大陸電競用戶將增至5.5億，電競市場營收將超過1600億元。廣州的電競產業無論從用戶數還是營收，都將取得指數級增長。

廣州電競生態體系較為完善，涵蓋了遊戲研發、內容運營、賽事運營、遊戲運營、電競投資、電競直播、電競場館、電競衍生產品、電競電商等各產業環節，實力雄厚。擁有挺進世冠賽8強的電競戰隊，在電競遊戲遊藝設備方面，廣州占有中國大陸70%以上、國際約30%的市場份額。

遊戲產業是電競產業的基礎，初步統計，2019年，廣州市遊戲企業數量達到3千家左右，遊戲產業增加值達到270.19億元；遊戲上市公司達到14家，占廣州市文化產業上市公司的比重約為三分之一；該市遊戲產業研發投入為94.60億元，同比增長1.3倍，研發強度達到了11.8%。

廣州市官方表示，「廣州市促進電競產業發展三年行動方案（2019—2021年）」明確，力爭到2021年基本建成「全國電競產業中心」。

李明充還提出，有研究顯示，電競產業對廣州重點商貿產業營收帶動2千億元以上；另一方面，電競產業為解決未來高新技術科技的重要障礙提供重要實驗應用場景，因此，電競產業不僅能直接促進文化產業發展，也是一個集聚年輕人的新經濟領域。

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