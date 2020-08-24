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預付式消費頻生糾紛 陸推立法

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家市場監管總局日前回應消費者關於「老闆捲款跑路，充值卡錢難追回」的相關問詢時表示，大陸國家市場監管部門將進一步加強部門間協作，積極推動預付式消費立法表現，營造安全放心的消費環境。

中新社報導，大陸國家市場監管總局表示，對消費者預付款實施第三方管理，需要進一步完善預付式消費的相關立法，完善預付式消費管理的頂層制度設計。

北京市民劉君（化名）日前向大陸國家市場監管總局留言稱，自己辦的健身卡五年內兩次被健身房老闆捲款跑路。劉君的經歷並不鮮見，近年預付式消費被商家「捲款跑路」現象頻繁發生。尤其是在少兒教育、健身、保健等預付款消費領域，成為商家「捲款跑路」的重災區。

業內人士建議，在實行預付款消費行業引入預付款的第三方管理，建立公正安全的消費環境，推動消費升級。希望大陸官方有關部門能盡快出台相關法規，對市場進行規範，保護消費者權益。預付式消費行為是指消費者先支付價款，經營者在以後一段時期內分次向消費者提供商品或服務行為。

由於消費者先付款，經營者後履行義務，消費者承受較大風險。現實中，預付式消費多表現為經營者向消費者發售預付卡的方式預收價款。

作為消費者權益保護的執法部門，大陸國家市場監管總局在回覆中表示，將依法履職，認真受理消費者投訴舉報，大力加強消費者權益保護執法，適時發布消費警示提示。市場監管部門將進一步加強部門間協作，積極推動預付式消費立法表現，共同營造安全放心的消費環境。

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