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蘇州民企台企 融合經驗分享

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

由蘇州市台辦、市工商聯主辦的「民企台企相攜手、融合發展再出發」活動日前在江蘇省蘇州市舉行，多位相關企業代表暢談扎根創業、融合發展的故事。

新華社報導，黃純瑩是東曜藥業的執行董事、總經理。10年前，她帶領團隊從台灣到蘇州工業園區。去年，公司成功在香港聯交所主板上市。公司主要從事抗腫瘤新藥研發、生產和市場營銷等。

為在生物醫藥領域取得科研突破，東曜藥業2016年起分別與開拓藥業、康寧傑瑞等大陸民企牽手合作，成功研發出新藥和藥物的創新療法，助力企業拓寬市場。

「合規、溝通、整合。」黃純瑩在分享合作共贏的經驗時說，合作要符合法律法規，符合產業政策的鼓勵方向，台企和大陸民企要真誠溝通，緊密配合，要發揮各自優勢，取長補短，整合資源。

蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司2010年在深交所成功上市，是最早在大陸上市的蘇州台企之一。今年4月，中億豐建設集團入股羅普斯金，成為羅普斯金的控股股東。

帶領團隊由中億豐加入羅普斯金的黃同裕見證了兩個公司的攜手融合。「面對疫情危機和國際大環境變化，我們需要在產業迭代、數字經濟、新基建等領域尋找驅動增長的新動能。」

黃同裕表示，中億豐和羅普斯金牽手後，將以品牌、資金、技術全面支撐羅普斯金業務快速拓展，並把大客戶、金融、研發、建造、製造、供應鏈等資源進行有效組裝，助力企業建立起城市建設服務全產業鏈的資源優勢。

蘇州是大陸民營經濟和台資經濟最活躍、最發達的地區之一。據蘇州市台辦介紹，目前該市累計批准台資項目已達1.2萬個，實際到位台資超320億美元。

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