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上海黃桃 首次出口新加坡

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海海關近日公布，產自上海的50箱、共計200公斤黃桃日前從浦東國際機場運往新加坡。這不僅是上海黃桃首次出口新加坡，也是今年以來上海本地水果首次出口。

新華社報導，上海海關動植物檢疫處副處長陳仲兵表示，在今年特殊形勢下，上海水果實現出口，具有象徵意義，「顯示出新冠肺炎疫情常態化防控在中國取得積極成效，相關外貿企業不僅直面疫情帶來的國際市場新挑戰，而且『危機中育新機』，傳遞出疫情防控與經濟發展並重的積極力量」。

據介紹，產自上海的黃桃將在新加坡高端超市銷售，給新加坡消費者帶去來自上海的「新鮮感」。

實際上，在中外各方的積極努力下，肆虐全球的新冠肺炎疫情並沒有阻擋水果貿易正常開展，其中首次獲准進出口的水果「新面孔」，不僅給相關生產商貿易商帶來發展新機遇和信心，也讓中外消費者感到舒心。

來自上海海關的信息顯示，今年以來，僅拉美地區就有兩張水果「新面孔」出現在上海口岸：墨西哥香蕉與哥倫比亞牛油果分別在2月底和7月初通過上海首次進入中國大陸。而同樣作為水果「新面孔」的阿根廷檸檬和智利柑橘，則於近期通過廣州等南方口岸首次進入中國大陸市場。

來自中國食品土畜進出口商會的統計顯示，今年上半年，中國大陸出口水果貨值19.8億美元，進口水果63.3億美元，分別比去年同期增長25%和14%。

上海 疫情 新加坡

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