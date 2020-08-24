振興電影業 北京發放千萬觀影券

為推動電影市場復工復產，激發消費者觀影熱情，提振電影行業信心，北京市政府會同北京市文資中心22日啟動「千萬文惠‧點亮京影」主題惠民觀影活動，發放1000萬元人民幣「觀影券」，用於補貼北京市民的電影消費。

新華社報導，北京市電影局相關負責人介紹，「千萬文惠‧點亮京影」主題惠民觀影活動依託於北京市惠民文化消費電子券項目。北京市惠民文化消費電子券旨在補貼北京地區消費者在京購買文化產品或服務的支出，降低文化消費價格、加強文化消費供給、拉動文化消費增量，使更多消費者分享文化改革成果，發揮財政資金對於文化消費的槓桿撬動作用，自2016年以來累計核銷使用1.6億元（人民幣，下同）。

此次發放的「觀影券」在北京市惠民文化消費電子券項目的基礎上，加大了對電影購票的補貼和優惠力度。活動根據線上、線下觀影的實際價格，分別設置滿15元減5元、滿30元減10元、滿50元減20元、滿90元減30元等四種額度的「觀影券」。消費者於8月22日至11月16日活動期間在北京文惠卡官方服務號領取「觀影券」，可在淘票票、貓眼電影、愛奇藝票務、大眼睛票務等平台購買電影票時使用。

除發放「觀影券」，在近三個月活動周期內，北京將針對北京國際電影節、七夕節、十一、中秋節、雙十一等時點，組織開展「為愛觀影」、「雙節賞影」、「京影之夜」、「紅色十月」，通過線上活動、線下觀影結合，持續激發觀影熱情，加快推動電影業復甦。