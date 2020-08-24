聽新聞
test
0:00 / 0:00

振興電影業 北京發放千萬觀影券

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京國際電影節10周年特展23日在中國電影博物館舉行，展出歷年珍貴資料和影像。（新華社）
北京國際電影節10周年特展23日在中國電影博物館舉行，展出歷年珍貴資料和影像。（新華社）

為推動電影市場復工復產，激發消費者觀影熱情，提振電影行業信心，北京市政府會同北京市文資中心22日啟動「千萬文惠‧點亮京影」主題惠民觀影活動，發放1000萬元人民幣「觀影券」，用於補貼北京市民的電影消費。

新華社報導，北京市電影局相關負責人介紹，「千萬文惠‧點亮京影」主題惠民觀影活動依託於北京市惠民文化消費電子券項目。北京市惠民文化消費電子券旨在補貼北京地區消費者在京購買文化產品或服務的支出，降低文化消費價格、加強文化消費供給、拉動文化消費增量，使更多消費者分享文化改革成果，發揮財政資金對於文化消費的槓桿撬動作用，自2016年以來累計核銷使用1.6億元（人民幣，下同）。

此次發放的「觀影券」在北京市惠民文化消費電子券項目的基礎上，加大了對電影購票的補貼和優惠力度。活動根據線上、線下觀影的實際價格，分別設置滿15元減5元、滿30元減10元、滿50元減20元、滿90元減30元等四種額度的「觀影券」。消費者於8月22日至11月16日活動期間在北京文惠卡官方服務號領取「觀影券」，可在淘票票、貓眼電影、愛奇藝票務、大眼睛票務等平台購買電影票時使用。

除發放「觀影券」，在近三個月活動周期內，北京將針對北京國際電影節、七夕節、十一、中秋節、雙十一等時點，組織開展「為愛觀影」、「雙節賞影」、「京影之夜」、「紅色十月」，通過線上活動、線下觀影結合，持續激發觀影熱情，加快推動電影業復甦。

北京 電影 人民幣

延伸閱讀

60萬大學生返回北京 9月首週上看20萬人

衝出爛番茄80％驚人好評 「天能」成年度必看大片

川普：美國可能與中國脫鉤 而且不生意往來

孫安佐電影處女秀 老爸孫鵬偷探班

相關新聞

大陸打炒房 收緊房企融資

中國人民銀行昨（23）日公布，住建部、人行日前召開座談會，已形成重點房企資金監測和融資管理規則。外界解讀是打房最新舉措，...

中核與蓋茲核電合作案 喊卡

耗時三年，中國核電與微軟創辦人比爾蓋茲的第四代核電行波堆（核子反應爐）合作告吹。由於合作方美國泰拉能源公司根據美國政府的...

上海黃桃 首次出口新加坡

上海海關近日公布，產自上海的50箱、共計200公斤黃桃日前從浦東國際機場運往新加坡。這不僅是上海黃桃首次出口新加坡，也是...

蘇州民企台企 融合經驗分享

由蘇州市台辦、市工商聯主辦的「民企台企相攜手、融合發展再出發」活動日前在江蘇省蘇州市舉行，多位相關企業代表暢談扎根創業、...

預付式消費頻生糾紛 陸推立法

大陸國家市場監管總局日前回應消費者關於「老闆捲款跑路，充值卡錢難追回」的相關問詢時表示，大陸國家市場監管部門將進一步加強...

廣州電競中心 力爭明年落成

廣州市社會科學院近日發布調研報告，預計到2020年末，中國大陸電競用戶就將達到5.2億，電競市場營收將達到1400億元左...

萬良人參交易 占全球7成

萬良是吉林撫松市人口僅3萬人的小鄉鎮，近些年因世界最大的人參交易市場而聲名鵲起，每年交易額達到170多億元人民幣以上，人...

振興電影業 北京發放千萬觀影券

為推動電影市場復工復產，激發消費者觀影熱情，提振電影行業信心，北京市政府會同北京市文資中心22日啟動「千萬文惠‧點亮京影...

陸國內民航業復甦 票價反腰斬

受疫情趨緩及暑期旅遊旺季等利好因素影響，中國大陸旅遊業迎來今年第一個復甦高峰。去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，目前大陸國...

房企融資管道全方位監測 資金來源全都露

大陸房地產企業的融資來源變得透明化，專家認為，房地產企業的主要融資渠道如信貸、股票發行、海外融資、債券發行等監管單位將全...

北京瞭望／中美脫鉤五部曲

中國經濟目前遭遇不少麻煩，其中最大麻煩是中美之爭，此爭北京暫時還用「博弈」來定位，實際上沒那麼溫和。中國經濟又有不少懸念...

李克強：拚服務業復業 催動消費

中國政府網昨（23）日公告，大陸國務院總理李克強日前赴重慶考察稱，加快服務業全面復業帶動消費擴大，對於鞏固經濟恢復性增長...

熱門新聞

江西貧困戶擁「豪華沙發」？ 官方：住戶用拆遷款買的

渤海到南海狂秀肌肉 共軍未來一周在大片國土沿海軍演

陸前駐美大使：美國不應把中國視為第二個蘇聯

江西貧戶家豪華裝潢 網友嘆「我家才是赤貧」

陸高分九號05星發射成功 搭載多功能試驗衛星

關係惡化 彭博：印度擬收緊中國簽證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。