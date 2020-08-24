陸國內民航業復甦 票價反腰斬

受疫情趨緩及暑期旅遊旺季等利好因素影響，中國大陸旅遊業迎來今年第一個復甦高峰。去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，目前大陸國內民航業已恢復至去年九成水平，部分熱門航線預訂人數甚至超過去年同期。然而，預訂的增加並未帶動機票價格的上漲，部分航線經濟艙機票價格同比下降近五成。

「經歷過陣痛與自救，國內民航業走出一條『勾』型恢復曲線，並在這個暑期回升至2019年同期九成。」蘭翔表示，經歷暑期，去哪兒平台的機票業務已經恢復至去年同期水平。

中新社引述去哪兒數據顯示，今年暑期多條熱門航線預訂量已經超過去年，其中杭州至廣州暑期預訂人數較去年同期增長43%、廣州至成都暑期預訂同比增長25%。大陸民航局的數據顯示，從7月到8月初，國航、東航、南航等五大航司客座率進一步提高，均在65%到82%之間。

在恢復跨省團隊遊的同時，大陸各地也採取措施加快文化旅遊市場復甦。貴州、廣東、浙江、廈門等多地連發文旅消費券。

然而，旅遊人數的增多並未帶動機票價格上漲。在去哪兒平台顯示，杭州至廣州平均支付價格為425.17元（人民幣，下同），同比下降48%；經典商務航線廣州至上海今年暑期平均支付價格為543.12元，與去年同期相比下降42%。

避暑遊、親子遊無疑是暑期的熱門項目，但今年暑期親子遊的熱門出發地和目的地也發生變化，以往北京、上海、廣州一直都是暑期親子遊的熱門出發地和目的地。在去哪兒平台上，暑期親子遊熱門航線前十名中，以三亞為目的地的或出發地的熱門航線占據一半。

開學臨近，今年有不少家長選擇周邊遊為暑期收尾。去哪兒數據顯示，今年暑期親子遊熱門火車線路均為周邊遊線路，其中成都往返樂山、南寧至北海、昆明至文山均為今年新進熱門線路。

此外，數據顯示，8月以來，大學生出遊熱門航線仍多為旅遊線路，目的地集中在昆明、成都、西安和廣州。

隨著疫情防控形勢趨於穩定的情況下，打算外出旅遊的人也增加。攜程旅遊發布的「下半年旅遊意願調查報告」顯示，超過八成的被調查者下半年有旅遊意願。