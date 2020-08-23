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李克強：加快服務業全面復業 帶動消費擴大

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國務院總理李克強日前赴重慶考察稱，加快服務業全面復業帶動消費擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要。中國政府網
大陸國務院總理李克強日前赴重慶考察稱，加快服務業全面復業帶動消費擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要。中國政府網

中國政府網23日公告，大陸國務院總理李克強日前赴重慶考察稱，加快服務業全面復業帶動消費擴大，對於鞏固經濟恢復性增長態勢至關重要，要在做好常態化疫情防控下，發揮政策扶持，助力企業和商戶渡過難關，促進旅遊等服務業正常經營，釋放巨大消費潛力。

近日，長江、嘉陵江重慶段遭遇突如其來、歷史罕見的洪峰。李克強一到重慶受災地區，強調對防汛救災和災後重建工作，做好搶險救援、生產恢復等工作。還考察水庫，叮囑要抓緊研究政策並建立直達受災地區機制，支持地方加強水毀工程修復、防洪排澇等城市基礎設施建設。

李克強來到豬八戒網絡公司，對他們打造雙創平台匯聚大量專業人員為中小微企業提供服務、帶動大量就業表示肯定。他說，普通人有上上智，推動雙創就是要把不同人的長處激發和結合起來，聚眾智匯眾力創眾業。

在長安汽車公司，企業負責人介紹克服疫情等影響汽車產銷逆勢上揚，李克強鼓勵他們開發更多帶動消費的產品。他還來到重慶京東方公司，了解技術創新情況，勉勵西部地區發揮緩衝空間大的優勢，積極承接東部產業轉移，並向產業鏈中高端攀升，促進高質量發展。

在考察企業時，李克強說，從近幾個月宏觀經濟運行看，做好「六穩」工作、落實「六保」任務政策取得積極成效。今年保住上億市場主體，完成新增城鎮就業900萬人以上的任務，全年經濟可以實現正增長，要繼續努力，同時要應對好發展中的不確定因素。

李克強 考察

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