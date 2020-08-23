不甩美國禁令！戰鬥民族指名華為5G建設
不甩美國封殺令，俄羅斯國際文傳電訊社引述俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）23日表示，俄國準備與大陸以及電信設備大廠華為在5G技術上開展合作。
報導指出，拉夫羅夫今日在一個論壇上宣布，俄羅斯準備與中方以及華為在5G技術方面開展合作。他還保證，在相關問題上，莫斯科不會效仿美國。
拉夫羅夫強調，俄國沒有美國那樣的習慣和傳統。相反地，俄羅斯有興趣與其他國家互動，共同創造，並將現代技術引入實際生活。
2019年6月，華為與俄國最大電信公司MTS簽署協議，2020年華為將在俄國開發5G網路。協議由華為董事會副主席兼輪值主席郭平與MTS總裁兼首席執行官Alexey Kornya簽署。
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