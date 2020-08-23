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汽車零件老董帶隊炒期貨 4個月賺7億

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

A股上市公司秦安股份近來「神操作」不斷，自4月15日以來，秦安股份投資期貨16次平倉全部都正收益。依靠炒期貨，秦安股份今年累計投資收益達到約6.93億元（人民幣，下同，約1億美元），已經超過2017年IPO募資額，秦安股份因此被冠以A股「期貨大神」之稱。

每日經濟新聞報導，秦安股份是一家汽車發動機核心零部件專業生產企業，主要從事氣缸體、氣缸蓋、曲軸、變速器箱體等產品的研發、生產與銷售。但是近年來，該公司主業卻連續兩年虧損。

沒想到17日晚間，秦安股份發布公告稱，公司2020年半年度淨利潤實現轉虧為盈，預計淨利潤為2.45億元到2.55億元。業績扭轉從何而來，秦安股份表示，主要由於本期期貨平倉及浮動收益扣除手續費後的淨收益2.54億元。也就是說，秦安股份上半年99.6%淨利來自炒期貨。

短短4個月，淨賺近7億。秦安股份的操盤手正是公司63歲的董事長YUANMING TANG。

YUANMING TANG表示，「舉個簡單的例子，我們每天都吃家門口的小麵，之前每天都是7塊錢一碗，突然這段時間就變成了4塊錢一碗，那我就抓住這個機會交錢預定了20碗，待價格回到正常區間後再擇機賣出獲利」。YUANMING TANG並稱，「我們在大宗商品價格不合理時進場投資，待價格逐步回歸時獲利」。

據YUANMING TANG介紹，秦安股份期貨投資的團隊與公司生產經營的人員是完全獨立的，「就連我每天放在期貨上的時間也不超過20%，且有時還是在下班後。我的絕大部分精力還是放在主業經營上，現在是，以後也是。目前公司也沒有計畫設立投資機構，全體員工也一如既往地堅持和致力於主營業務發展。」

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