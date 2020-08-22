四城試點、滴滴美團協力…數位人民幣踩油門

儘管面臨新冠肺炎疫情帶來的經濟萎縮，全球多國對於數字貨幣（數位貨幣）的競爭仍繼續進行。在中國，四家大型國有銀行正同時在深圳等城市對央行數字貨幣進行大規模測試，這似乎代表數字人民幣的落地已更加臨近。

BBC引述中國英文官方媒體CGTN的報導，中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國農業銀行等四大國有銀行已在深圳等主要城市就數字貨幣進行測試。測試的數字貨幣是由中國人民銀行（中國央行）牽頭研發的數字人民幣，它暫時被定名為「DC／EP」（即「數字貨幣／電子支付」的縮寫）。目前，部分國有銀行的員工已開始用於轉帳、繳費。

央行牽頭 滴滴、美團協力

報導指出，試用用戶在手機App註冊後，可以使用數字錢包充值、取款、轉帳和掃碼消費。其中，轉帳僅憑對方手機號就可以進行，中國人民銀行還在研究一種無網絡轉帳的場景。

這一消息使得外界再次聚焦於中國雄心勃勃的數字貨幣計畫上。

中國從2014年開始計畫用數字貨幣取代人們攜帶的現金，但未宣布明確的發布時間。中國人民銀行在8月3日的一次會議上表示，將在下半年「積極穩妥推進法定數字貨幣研發」。

中國網約車巨頭「滴滴出行」上個月還表示，它已與中國人民銀行建立了「戰略合作協議」。滴滴在中國有超過4.5億用戶，中國人民銀行希望使用這個龐大的平台測試數字人民幣在智慧出行領域的應用場景。

此外，每天產生數十億美元交易額的外賣平台美團，目前也正在與中國人民銀行就數字貨幣的使用案例進行磋商。

「只要你我手機上都有DC/EP的數字錢包，那連網絡都不需要，只要手機有電，兩個手機碰一碰，就能把一個人數字錢包裡的數字貨幣，轉給另一個人，」被視為是中國數字貨幣計畫的主導者之一、中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在去年8月的一堂在線公開課上說。

測試啟動四城試點

據報導，正在測試的數字人民幣和紙質人民幣等值，可以與後者自由兌換。和比特幣等基於區塊鏈技術的現有加密數字貨幣不同的是，中國人民銀行仍是貨幣的發行者，用戶註冊需要使用實名。

今年4月，中國宣布在四個主要地點——深圳、蘇州、成都和北京的衛星城雄安新區進行數字貨幣內部測試，以優化和完善功能。中國人民銀行官員表示，一次更大範圍的封閉測試還將在2022年北京冬奧會進行，通過大規模跨境交易進一步測評數字貨幣的能力和風險。

據華爾街日報此前引述一名公務員透露，在蘇州市相城區，公務員的交通補貼從5月開始將有一半以這種數字貨幣的形式發放。該知情人士表示，公務員們被告知，新貨幣可以轉入他們現有的銀行帳戶，亦可以直接用於一些指定商家的交易。

今年4月，一張中國農業銀行內部測試的數字貨幣錢包應用程式截圖在網上廣為流傳。截圖展示了多種功能，包括掃碼支付、匯款、貨幣兌換以及「碰一碰」轉帳。

中國人民銀行的官員表示，該數字貨幣將採用雙層運營體系，人民銀行將首先對接商業銀行，而商業銀行再具體負責對接普通民眾。

「因為移動支付的普及，我們已經實現了貨幣的電子化，即便以後推行數字貨幣，在支付這個環節對大多數人來說是無感的，」哈爾濱商業大學金融學客座教授江瀚此前對BBC說。「反而是銀行和金融機構的感受會更明顯，包括銀行櫃員可能不用再點鈔。」

劍指阿里、騰訊 拿回主導權

北京對數字貨幣的熱情雖然從幾年前就開始了，但推動其進程迅速加快的是迅速上漲的比特幣行情及美國科技巨頭臉書（Facebook）一直在籌備的覆蓋面廣泛的「天秤座」（Libra）數字貨幣計畫。

「如果Libra被大家所接受，變成一個通行的支付工具，那麼再過一段時間以後，發展成一個世界級的超主權貨幣，也是完全有可能的。」穆長春在公開課中坦誠地說，「為了保護自己的貨幣主權和法幣地位，我們需要未雨綢繆。」

BBC指出，分析人士認為，中國的銀行系統面臨國內民營企業所帶來的強大壓力是另一個重要因素。由於支付寶和微信支付的成功，阿里巴巴和騰訊在中國的數字支付領域長期占據壟斷地位。

英國金融時報引述多名消息人士說，中國人民銀行希望新的數字貨幣能夠降低阿里巴巴和騰訊在數字支付領域的主導權。

中國人民銀行在最近的一份報告中稱，截至2018年末，中國使用電子支付的成年人比例為82.39%。即使在農村地區，這一比例也超過七成。總部位於北京的艾瑞諮詢（iResearch）的數據顯示，2020年第一季度，儘管受到疫情影響，但中國第三方移動支付交易規模仍超過53萬億元人民幣，支付寶和騰訊的財付通分別占據55.4%和38.8%。

「中國央行不想落後於支付寶和騰訊等國內實力強大的玩家，它們已經讓中國央行的大部分現金沒有可用之地，」美國彼得森國際經濟研究所研究員馬永哲（Martin Chorzempa）說。

馬永哲對BBC表示，由於電子商務和手機支付的普及，現金使用量正進一步下降。因此，構建一個不向私人公司提供交易信息的數字貨幣有助於保護隱私，並確保支付存在免費或廉價的「公共選擇權」。

中國人民銀行的高級官員曾表示，推行數字貨幣後，支付數據將是匿名的，但這種匿名是「可控」的，政府和銀行仍有權利查詢。

此外，區塊鏈投資機構Primitive Ventures創始合伙人萬卉撰文稱，傳統意義上，央行只能直接控制基礎貨幣的創造和銷毀，但對更廣泛的、信貸流動驅動的貨幣供應只有間接的主導權。如果發行數字法定貨幣，央行有可能繞過商業銀行，重獲貨幣創造或供應的直接控制權。

她認為，這將使中國的央行在結構上集中相關貨幣政策制訂與實施的權力，並且可以在更小的顆粒度上面影響社會經濟活動。

兵家必爭？多國搶進

除了中國正如火如荼推進其數字貨幣項目，BBC指出，由央行推出數字貨幣的想法也被擺到了全球多國的決策者桌前。國際清算銀行（Bank for International Settlements）2019年的一項調查顯示，全球66家央行中，超過80%的央行參與了主權數字貨幣項目。

今年7月23日，歐盟國家立陶宛嘗試發行了一種名為LBCoin的數字貨幣。這是全世界第一個由一個國家的中央銀行發行的數字貨幣。

這款數字貨幣基於區塊鏈技術生產，由六枚數字代幣和一枚實物銀幣組成。它以99歐元的價格打包出售，主要用於收藏。首輪發行的4000枚LBCoin可以直接與中央銀行以及專用區塊鏈網絡進行交換。

直到去年12月，美國財長米努勤（Steven Mnuchin）還明確表示，美國聯準會「不需要發行數字貨幣」，但今年2月，聯準會表示，該機構正在研究美國數字貨幣的可能性。

今年2月，日本外務大臣政務官中山展宏表示，希望美國與日本央行在內的其他六家央行合作研究數字貨幣。他直言不諱地稱，中國的數字貨幣將對現有的全球儲備貨幣體系構成挑戰。

南韓央行今年4月宣布，該機構已經啟動了一項試點計畫，以評估發行央行數字貨幣的技術和業務流程。

荷蘭央行也在一份公告中宣布，其目標是成為歐洲央行數字貨幣的領導者。該機構在一篇宣傳稿中說，在荷蘭，央行數字貨幣的話題比在歐元區其他幾個國家獲得了更多的公眾關注。

馬永哲表示，儘管越來越多的國家開始重視央行數字貨幣，但由於其實際經濟效益還沒有得到證實，也暫時沒有足夠的應用場景。

他認為，儘管中國目前已開始進行內部測試，但官方並未公布詳細的開發技術和時間表。一些銀行官員在研發進度上含糊其辭，有時甚至自相矛盾，因此談論中國是否取得領先地位還為時過早。