大陸半導體泡沫程度 取決於補貼和政策的投入多少

在中美爭奪科技業主導權之際，美國對大陸科技公司重重設限，正助推大陸半導體業出現一波投資熱潮，進而推動上市公司和風險資本支持公司的價格皆進入泡沫區域。不過業內認為，大陸半導體發展仍然停留在政府補貼帶動投資，泡沫的程度取決於補貼和政策的投入多少。

科技投資與產業新媒體鈦媒體報導，從二級市場（證券流通市場）的表現來看，2019年至今，中信半導體指數平均漲幅達213%，55檔成份股中有50檔上漲，漲幅超過100%的更是達到33檔，例如卓盛微漲超1280%，斯達半導漲超1032%，聖邦股份漲超785%，從這種漲幅來看，半導體板塊牛冠整個大A股。

根據統計，從今年第2季開始到7月23日，一級市場（發行市場）的半導體投融資交易事件為77起，已公開交易總額達人民幣267億，共有72家半導體公司獲投。

其中，融資金額超人民幣10億以上的大單投資有5筆，最高為中芯南方的人民幣157.8億，最低為壁仞科技的人民幣11億，平均融資金額人民幣44.7億。

從輪次來看，今年第2季資本主要集中在A輪投資環節，共22起，占比約37.3%，其次為戰略融資，21起占比約35.6%。

因此不管是一級市場還是二級市場，都代表大陸的半導體存企業尚處早期發展階段，即使半導體產業的營收和利潤仍然很低，但依然處在補缺口階段，遠遠沒有觸摸到天花板，有政策和資金的全方面扶持，整個產業形態仍舊處在繈褓之中。

作為典型的高科技產業，泡沫一般會經歷四個階段，第一階段，政府補貼帶動投資，帶來資本市場上盲目的泡沫；第二階段，技術突破帶動投資的成長預期的泡沫；第三階段，政府補貼帶動相關消費類公司的泡沫；第四階段，更先進的工藝和市場佔有率帶來泡沫。

大陸半導體行業其尚未冷卻，一定程度的泡沫還是很有可能繼續膨脹，從技術實現的時間順序來看，大陸半導體產業仍然只是停留在第一階段，補貼和投資仍然是重點，泡沫的程度取決於補貼和政策的投入多少。

而下一步，泡沫將更多會聚集在技術突破上，從公司的業務類型來看，主板中的龍頭和科創板小而美的半導體公司，將成為第二波泡沫的「寵兒」。