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林毅夫：中國有8%的增長潛力 今年可實現5.3%目標

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。圖／中新社
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。圖／中新社

北京大學新結搆經濟學研究院院長林毅夫表示，今年經濟成長如果能達到5.3%的增速，有望實現「兩個倍增」目標。展望大陸經濟發展前景，林毅夫表示，未來中國仍具有8%的增長潛力。

「兩個倍增」目標即國內生產總值和城鄉居民人均收入，比2010年翻倍的兩個重要的量化指標。

林毅夫表示，中國在過去41年改革開放過程中，保持了每年9.4%的平均增速，未來每年仍有8%左右的增長潛力。

去年中國的人均GDP只有美國的16%左右，對比日本、亞洲四小龍，當這些經濟體處於發展階段後，都還能維持8%-10%的增長，所以中國也能保持這一增速。

他表示，要實現「兩個倍增」目標，中國經濟需要保持每年7.2%的增速。從2010年到現在，前幾年中國經濟平均增速超過7.2%，2020年的增速只要達到5.3%就能實現目標。

林毅夫表示，中國是一個14億人口的大市場，空間大，可用的政策手段多。中國要實現5.3%的增速，實現目標應該比較容易。

林毅夫表示，今年第1季中國GDP下滑6.8%，第2季恢復正增長，上半年整體的增長率為-1.6%。2020年中國能不能實現第一個百年目標，主要靠下半年，全年要達到5.3%的增長，下半年必須有12.2%的增長，這不是不可能。

從貨幣政策來看，現在基準利率為正，還有下調空間，還可降低存款準備金率。

從財政政策來看，中國的名義政府負債率約60%，很多發達國家政府負債率超過100%，政府淨債務比名義債務低很多，因此，積極財政政策來支持消費投資的能力比發達國家更強。如果把各種政策工具都用上，下半年達到12.2%的增長是有可能的。

林毅夫 GDP

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