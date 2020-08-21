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大陸醫晶片「芯」臟病 俠客島：要有坐10年冷板凳準備

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/網易財經
圖/網易財經

中美5G科技戰，美國川普政府再對華為出招，打擊華為芯片（晶片）供應，大陸官媒人民日報微信公眾號「俠客島」21日發表文章，表示大陸有段時間認為「造不如買，買不如租」，是慘痛教訓說明，並引述專家的話指出，大陸發展晶片關鍵核心技術，要有坐10年冷板凳的思想準備。

美國5月推出禁令，規定凡是使用美國軟件或設備生產晶片企業，向華為供應晶片必須獲得美國商務部許可。華府17日進一步收緊禁令，規定任何基於美國軟件和技術研發的產品，不能用以製造或開發，華為及其子公司所訂購的零部件、組件或設備。

俠客島發文，指出美國這兩波禁令，直接將華為推入「自家設計的不給造，別人生產的不給買」的困境。

文章認為，華為的遭遇再度引出一個老話題，為什麼包括大陸晶片製造業在內的全球晶片行業，屢屢受制於美國？為何美國禁令一下，各路製造商莫敢不從？原因在於晶片製造設備、設計工具被美方牢牢拿捏在手，成了許多人對美國晶片技術真正的「忌憚」所在。

在晶片設備方面，晶片構造極為精密，對設備的複雜度也有著超高要求，拿目前最先進的EUV光刻機來說，單台設備包括逾10萬個零件、4萬個螺栓、3000條線路，設備廠不但能死守工藝製程，還可透過獨家售後服務「鎖死」晶片製造方。

據2019年半導體設備供應商排名，位居前五的供應商佔全球58%的行業營收，其中3家是美國企業，另外2家（日本東京電子、荷蘭ASML）則被美國扶持多年。

在設計軟件方面，EDA（電子設計自動化工具）是設計電子晶片的必需軟件，但現實是，EDA被美國Synopsys、Cadence、Mentor 3家公司壟斷，這些公司共計壟斷95%以上的大陸晶片設計市場，而大陸最大的EDA廠商只占1%市占。

文章表示，晶片市場中銷量最高的，往往是技術最先進的高階產品，這些產品單價高、利潤率高、出貨量大、性價比又很高，新入場者若單靠低階市場的利潤累積，很難衝破寡頭壟斷，簡單講就是，「造芯」是個技術活兒，而目前多數核心技術，確實不在大陸手上。

大陸晶片大多依賴進口，數據顯示，2019年晶片進口金額為3000億美元，出口金額為1000億美元，存在巨大貿易逆差。

俠客島引述中國工程院院士倪光南的話指出，大陸晶片技術落後，起步晚是重要的歷史原因，主導理念的偏差導致創新推進不夠是現實原因：「關鍵核心技術的發展，要有板凳要坐十年冷的思想準備。」

俠客島形容，曾經有段時間，大陸希望能夠用更省事的辦法解決問題，所謂「造不如買，買不如租」，「但一次次慘痛教訓告訴我們，核心技術不是買來的，更不能靠化緣要來。」

因此俠客島認為，「對於一個大國而言，只有把核心技術牢牢掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發展的主動權，晶片領域如此，其它任何領域也都是如此。」

華為

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