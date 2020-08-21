中國寶武重組太鋼集團 成為全球最大鋼鐵生產商

大陸最大鋼鐵集團的業務版圖進一步擴大，中國寶武鋼鐵集團將成為太鋼集團的控股股東，重組完成後，中國寶武的粗鋼年產量將超過1億噸。

界面新聞報導，太鋼不銹21日臨時停牌並公告，山西國資運營公司與中國寶武於當天上午簽署協議，山西國資運營公司將向中國寶武，無償劃轉所持有的太鋼集團51%股權。

劃轉完成後，山西國資運營公司仍持有太鋼集團49%的股權，中國寶武將成為太鋼集團控股股東，並透過太鋼集團間接控制旗下上市公司太鋼不銹62.7%的股份。

本次劃轉基準日為2019年12月31日，不涉及太鋼集團職工分流安置。

太鋼集團是山西最大的鋼鐵企業，擁有3.1萬名員工，原先的實際控制人為山西省國資委，該公司目前年鋼產能為1260萬噸，其中包括450萬噸的不銹鋼產能。

2019年，太鋼集團營業收入人民幣797億元，淨利潤人民幣32億元，其中不銹鋼業務占到該公司營收的半壁江山，太鋼集團近年還研發了筆尖鋼、手撕鋼等明星產品。

截至去年末，太鋼集團總資產人民幣1284億元，總負債人民幣738億元，太鋼集團是太鋼不鏽的控股股東，主要鋼鐵資產均已注入這家上市公司。

我的鋼鐵網諮詢總監徐向春表示，不銹鋼業務是太鋼集團的最大亮點，但隨著民營鋼鐵企業逐漸發展，太鋼集團的優勢正在減弱，總部位於浙江的青山控股集團已超越太鋼集團，以1000萬噸的產能躍居大陸最大不銹鋼生產商。

徐向春指出，中國寶武有意繼續擴大鋼鐵業務規模，山西省國資委也有意借助中國寶武在經營、技術方面的優勢，使太鋼集團能有更好的發展。

他分析，中國寶武重組太鋼集團後，預計未來會在不銹鋼業務方面進一步發力。

今年6月，中國寶武黨委書記、董事長陳德榮，曾與山西省委書記、省人大常委會主任樓陽生舉行工作會談。

樓陽生提出，山西省將深化國資國企改革，加快戰略性重組，不斷調整優化國資佈局等工作，這需要包括中國寶武等央企的大力支持。

過去四年，中國寶武及前身寶鋼集團接連重組了武鋼集團、馬鋼集團多家大型鋼鐵集團，員工規模接近20萬人，粗鋼年產能已超過9000萬噸，接近先前制定的鋼鐵產能突破1億噸的目標。

重組太鋼集團後，中國寶武鋼鐵產能將超過1億噸，正式超越安賽樂米塔爾成為全球第一大鋼鐵生產商。

中國寶武還計畫成為重慶鋼鐵的實際控制人，進一步擴大鋼鐵產能。

2019年，中國寶武營業收入達人民幣5522億元，淨利潤為人民幣295億元，在世界500強榜單上位居第111位。

兩個月前，中國寶武還參與了西藏礦業總公司的增資，成為這家礦石生產商的最大股東，持股比例為47%。

上市公司西藏礦業是西藏礦業總公司旗下最為重要的資產，產品範圍包括鉻鐵礦、銅礦和鋰礦等，鉻鐵礦正是冶煉不銹鋼的重要原料。