陸：民進黨當局禁止愛奇藝 暴露其破壞兩岸關係真面目

台灣禁止愛奇藝與騰訊視頻等影音平台落地，大陸國台辦21日表示，民進黨當局進一步阻撓陸資赴台再次暴露破壞兩岸關係真面目。

新華社報導，國台辦發言人馬曉光21日應詢指出，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄「反中」民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作。現在又追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸「脫鉤」，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面目。

馬曉光說，兩岸經濟交流合作是造福兩岸同胞的生命線，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的利益。新冠疫情發生以來，大陸率先復工復產，有力地帶動了兩岸經貿往來，成為台灣經濟發展的關鍵因素。今年1至7月，兩岸貿易額1349.4億美元，同比增長8.7%，台灣所獲順差超過700億美元。大陸企業在台聘用員工近25000人，每年納稅超過12億元新台幣。民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。