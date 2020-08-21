禁代理愛奇藝 國台辦提醒：台灣對陸順差已逾700億美元

針對近日傳出，民進黨政府將進一步嚴審、限制陸資赴台投資，並將禁止台灣業者代理或經銷OTT等相關商業服務，大陸國台辦發言人馬曉光今天回應稱，今年前七個月，台灣對大陸貿易享有的順差超過700億美元。民進黨當局此舉，將會斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。

經濟部商業司日前預告，將禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，亦即愛奇藝等大陸網路影音平台恐遭封殺。此外，經濟部還提出「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案，將嚴審陸資來台。

對此，國台辦21日下午以答記者問的方式發布新聞稿指出，「一段時間以來，民進黨當局以各種藉口和手段，處心積慮地操弄『反中』民粹，變本加厲地破壞兩岸交流合作。現在又追隨西方反華勢力，近一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸『脫鉤』，再次暴露其破壞兩岸關係、損害台灣同胞利益福祉的真實面貌。」

馬曉光說，兩岸經濟交流合作是造福兩岸同胞的生命線，給廣大台灣同胞帶來實實在在的利益。新冠疫情發生以來，大陸率先復工復產，有力地帶動了兩岸經貿往來，成為台灣經濟發展的關鍵因素。

他指出，今年1至7月，兩岸貿易額1,349.4億美元，年比增長8.7%，台灣所獲順差超過700億美元。大陸企業在台灣聘用2萬5,000人，每年納稅超過新台幣12億元。

新聞稿表示，民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台灣民眾的利益福祉。