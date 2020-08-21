經濟學家林毅夫：大陸今年實現3%增長較合理

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日表示，大陸今年實現3%左右的增長較為合理，這也給明年一些空間。林毅夫還重申其一貫論點，強調大陸要實現「第一個百年」目標並不難，未來每年仍有8%左右的增長潛力。

據新京報報導，林毅夫在19日發表題為「新冠肺炎疫情與中美摩擦雙重背景下的中國經濟發展」的報告。

林毅夫說，大陸要達到全年增長3%，下半年的增長率只需達到7.6%。今年是脫貧的決勝年，脫貧攻堅需要保證就業，脫貧人員未能就業就可能返貧，而就業增長與經濟增長高度相關，3%的增長有利完成脫貧攻堅的目標。

不過，林毅夫仍說，大陸要實現「兩個倍增」目標，需要保持每年7.2%的增速。從2010年到現在，前幾年大陸經濟平均增速超過7.2%，2020年的增速只要達到5.3%就能實現目標。

林毅夫表示，中國有8%的增長潛力，要實現5.3%的增速是相對容易，但是「有可能達成目標，與是否要把政策空間全部用上是兩回事」。他強調在不確定性較高的情況下，不能把所有的子彈都打光。

林毅夫還說，疫情總會過去，對大陸影響更長遠的因素是中美摩擦，他並批評美國近期對大陸的經貿政策。林毅夫指出，大陸應對方式，最重要的是保持定力，繼續利用好其發展空間和潛力，繼續深化改革開放，他預測2030年大陸經濟將超越美國。