港年首見通縮 7月CPI跌2.3% 外食價格2004年來首跌

去年反修例風波加上新冠肺炎疫情雙重夾擊，香港整體物價連升三年後，首現通縮。港府統計處昨日公布7月整體消費物價（CPI）按年下跌2.3%，是2017年2月以來首次下跌，也是2003年11月以來最大跌幅。

文匯報報導，港府發言人解釋，跌幅主因是港府7月代繳公營房屋租金，及房協豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，加上外出用膳費用下跌和交通費跌幅擴大所致，剔除所有港府一次性紓困措施影響，基本通膨率為0.2%，遠較6月份的1.2%為低，外出用膳價格更是自2004年初以來首次錄得下跌。經濟學者預期，未來數月整體消費物價仍有下跌壓力。

據報導，首7個月合併計算，綜合消費物價指數按年升1.1%，剔除所有一次性紓困措施影響後則升2.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，上月錄得按年跌幅包括電力、燃氣及水（跌18.6%）、住屋（跌4.8%）、衣履（跌4.7%）、交通（跌3.7%）、耐用物品（跌3.2%）和外出用膳（跌1.1%）；錄得升幅的則為食品（不包括外出用膳）（3.9%）、雜項物品（2.3%）、雜項服務（0.6%）和菸酒（0.3%）。

港府發言人指出，新冠疫情全球大流行令經濟情況疲弱，上月基本消費物價通膨率顯著緩和至0.2%，加上本土感染個案急升，飲食業經營環境嚴峻，外出用膳價格轉為按年下跌，是2004年初以來首次，港鐵提供額外車費折扣，也令交通費用跌幅擴大。鑑於環球和本地經濟狀況低迷，餘下時間外來和本地價格壓力應維持輕微，港府會繼續密切留意通縮風險。

持續通縮？ 視疫情發展

報導稱，中文大學經濟學系副教授莊太量指出，控管措施持續，加上美國量化寬鬆政策帶來的影響需時反映，預計未來數月整體消費物價指數仍會繼續下跌；星展香港經濟研究部助理副總裁謝家曦則指出，會否持續出現通縮則要視乎疫情發展，預期全年通膨率為1.1%，全年經濟會收縮7%。