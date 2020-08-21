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愛奇藝條款上路 陸專家：台灣經濟將難得到大陸活水

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
為防止大陸OTT在台非法落地經營，經濟部將禁止台灣業者代理或經銷。路透
為防止大陸OTT在台非法落地經營，經濟部將禁止台灣業者代理或經銷。路透

陸資OTT禁來台，愛奇藝條款將於9月3日上路。對此，中國社會科學院台灣研究所副研究員謝楠表示，民進黨政府嚴苛限制陸資入台，只會使得兩岸經貿互動更趨失衡，兩岸資本無法雙向流動，台灣經濟社會發展難以獲得來自大陸的活水。

大陸環球時報今日刊登謝楠的文章。他表示，近期民進黨政府限縮兩岸經貿文化交流措施再度升級，愛奇藝條款即將上路，且政府相關部門擬採「分層認定計算法」收緊陸資認定，種種作為是讓台灣與大陸經濟脫鉤。

謝楠表示，以陸資入台為例，政府相關部門資料顯示，大陸資本自2009年進入台灣，累計核准投資1,436件、金額23.43億美元，2020年第1季度便為台灣創造約2.4萬個就業機會。

再以愛奇藝為例，謝楠說，這些影視文化產品深受民眾歡迎，且愛奇藝為購買台灣本土內容付費超過新台幣10億元，助力台劇發展。

他分析，民進黨政府實施一系列措施是典型意識形態掛勾，一是向美輸誠，二是強化兩岸全面脫鉤，愛奇藝條款上路目的就是弱化兩岸社會文化連結。大陸經濟與產業競爭力的不斷提升，大陸對台吸引力將進一步增強，台經濟面臨更嚴重「失血」困境。

謝楠並批評，面對大陸政治、經濟與社會文化的全面崛起，民進黨政府早已失去積極參與的勇氣，只能也只會採取「斷路築牆」等極端手段進行回應。

民進黨 競爭力

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