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大陸科技人力資源破億 居全球之冠

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸科技人力資源逾45％擁有大學以上學歷。圖為上海交通大學今年7月12日舉畢業典禮。新華社
大陸科技人力資源逾45％擁有大學以上學歷。圖為上海交通大學今年7月12日舉畢業典禮。新華社

大陸新近發布的一份研究報告指出，截至2018年底，中國大陸科技人力資源總量達1億154.5萬人，規模繼續保持世界第一。從學科結構來看，大陸科技人力資源以工學比例最高，占比達54.1%。此外，近幾年海外科研人員回流的趨勢也日益明顯。

上海《第一財經》報導，中國科協調研宣傳部和中國科協創新戰略研究院近日聯合發布「中國科技人力資源發展研究報告（2018）——科技人力資源的總量、結構與科研人員流動」。

報告顯示，大陸科技人力資源總量破億，比世界上絕大多數國家的總人口還多。目前人口超過1億人的國家只有中國、印度、美國、印尼、巴西等約13國。

不過，該報告課題組研究組組長黃園淅表示，「科技人力資源的概念不同於科技人才，科技人才指的是在科技崗位上工作的人，而科技人力資源是具備了從事科技相關職業的潛力，他們不一定在科技崗位上工作，而是具有這些能力，是一種資源儲備。」

黃園淅指出，除了總量居於全球首位，大陸科技人力資源的結構也在不斷優化，學歷層次在提升。

從科技人力資源學歷層次結構來看，截至2017年，大陸科技人力資源專科層次占54.4%，大學本科占39.2%，碩士占5.6%，博士占0.8%。

從R&D人員密度來看，2017年，中國R&D研究人員達到174萬人年，居世界之冠。但每萬從業人口中R&D研究人員數量僅22.4人年，法國、日本分別為103.4人年、100.1人年，大陸與發達國家的差距依然明顯。

從學科結構來看，截至2017年，大陸科技人力資源以工學比例最高，占54.1%；其次是醫學，占12.6%。

另一個值得注意的趨勢是，大陸海外科研人員回流趨勢不斷增強。報告稱，在10萬份研究樣本中，2010~2013年，中國凈流出科研人員1,879人次，但到了2014~2017年，凈流出降至513人次。回流人才主要來則自澳洲等發達國家。

以吸引「海歸」占比最高的城市上海為例，根據上海人社局數據，截至2019年，上海的「海歸」總數已超過16萬人，1997年上海「海歸」總數不過1.5萬人。

黃園淅表示，從整體形勢來看，這幾年海外人才回流的態勢還在增強。不管是留學歸國學生，還是已經在海外有一席之地的人，都願意回來，這也說明大陸國內的科研環境越來越好。

黃園淅並指出，在當前國際環境下，中國應抓住機會繼續為留學歸國人員、留學生及海外科技人才營造良好條件。

上海 印度

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