吉林、中東歐13國 雲對接合作

來自「一帶一路」沿線的斯洛維尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、斯洛伐克等13個中東歐國家19日與中國吉林相聚「雲端」，對接項目合作。

當天，「一帶一路」沿線國家商協會吉林行·吉林-中東歐國家商協會國際經貿合作交流會在長春舉行。公開資料顯示，今年1-7月，吉林省進出口額721.5億元人民幣，其中，與中東歐16國進出口貿易實現114.7億元，特別是在汽車產業領域合作取得了長足的發展。

吉林是「一帶一路」建設向北開放的重要窗口。當天，吉林省向中東歐國家推介了中韓（長春）國際合作示範區、長春興隆綜保區等，同時，中東歐國家也推介了各自經貿發展情況。

中新社報導，中韓（長春）國際合作示範區管委會副主任李蕊說，作為東北亞合作交流新中樞，該示範區正通過中歐班列（長滿歐、長琿歐）陸海聯運、鐵海聯運等主動融入「一帶一路」建設。

李蕊說，該示範區放開金融、旅遊、科技、文化等領域投資，准許外資投入，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司的外資股比限制，同時，區內還可設立外商投資金融機構、外商獨資經營旅行社等。

中國貿促會培訓中心主任凌鳳傑說，中東歐地區是「一帶一路」建設的重要節點，是「一帶一路」倡議的先行者和實踐者。近年來，中國與中東歐國家貿易總額持續增長，雙向投資穩定發展。

凌鳳傑說，當前，中國與中東歐國家都面臨疫情防控常態化和恢復經濟社會發展的雙重壓力，在此背景下，各方應積極開拓經貿合作的新思路、新方法、新渠道，為合作賦予新的內涵。