通用新型能源車 加速實現「三零」

未來五年通用汽車在中國市場推出的新車型中40%以上為新能源車型。這些新能源車型將在中國生產，幾乎所有零部件都將實現本土採購。

中新社報導，通用汽車19日晚在上海的科技展望日活動上公佈為中國市場量身定製的未來發展戰略。電氣化、智能駕駛和車聯網技術領域的大規模投入將助推通用汽車加速實現「零事故、零排放、零擁堵」的「三零」願景。

在本次科技展望日上，通用汽車全球及中國管理層在底特律沃倫技術中心和上海泛亞技術中心通過遠程連線進行了一場對話；第三代全球電動車平台、全新Ultium電池系統，以及別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌下一代純電動車型在現場悉數亮相。

通用汽車董事長兼首席執行官瑪麗‧博拉（Mary Barra）表示：「中國作為通用汽車最大的市場和全球創新的中心，是實現公司願景的關鍵。通過與上汽集團的合作，通用汽車將全球洞察力及規模效應與本土優勢充分融合，為消費者和整個社會重新定義個人出行。」

上汽集團董事長陳虹表示，「展望未來，股東雙方將堅守『立足中國市場、服務中國用戶』的發展共識，持續深化戰略合作夥伴關係，全力支持上汽通用和泛亞技術中心加快提昇面向『新四化』的綜合競爭力。」

電氣化領域：全新Ultium電池系統和第三代全球電動車平台將依託通用汽車高度本土化的製造和供應鏈體系，充分發揮其工程靈活性和技術領先性。

智能駕駛領域：未來五年內通用汽車將在中國市場逐步推廣並昇級超級智能駕駛系統。同時，將針對中國市場需求，加速智能網聯汽車研發，其首款搭載V2X車聯萬物技術的車型別克GL8將於年內在中國上市。

車聯網領域：通用汽車將積極探索5G、人工智能、智慧城市和大數據等技術領域。自2022年起，5G功能將搭載於凱迪拉克全系產品以及別克和雪佛蘭品牌旗下多數車型。通用汽車還將通過OTA遠程昇級不斷豐富車聯網服務。