通用新型能源車 加速實現「三零」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

未來五年通用汽車在中國市場推出的新車型中40%以上為新能源車型。這些新能源車型將在中國生產，幾乎所有零部件都將實現本土採購。　

中新社報導，通用汽車19日晚在上海的科技展望日活動上公佈為中國市場量身定製的未來發展戰略。電氣化、智能駕駛和車聯網技術領域的大規模投入將助推通用汽車加速實現「零事故、零排放、零擁堵」的「三零」願景。　　

在本次科技展望日上，通用汽車全球及中國管理層在底特律沃倫技術中心和上海泛亞技術中心通過遠程連線進行了一場對話；第三代全球電動車平台、全新Ultium電池系統，以及別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌下一代純電動車型在現場悉數亮相。　　

通用汽車董事長兼首席執行官瑪麗‧博拉（Mary Barra）表示：「中國作為通用汽車最大的市場和全球創新的中心，是實現公司願景的關鍵。通過與上汽集團的合作，通用汽車將全球洞察力及規模效應與本土優勢充分融合，為消費者和整個社會重新定義個人出行。」　　

上汽集團董事長陳虹表示，「展望未來，股東雙方將堅守『立足中國市場、服務中國用戶』的發展共識，持續深化戰略合作夥伴關係，全力支持上汽通用和泛亞技術中心加快提昇面向『新四化』的綜合競爭力。」　　

電氣化領域：全新Ultium電池系統和第三代全球電動車平台將依託通用汽車高度本土化的製造和供應鏈體系，充分發揮其工程靈活性和技術領先性。　　

智能駕駛領域：未來五年內通用汽車將在中國市場逐步推廣並昇級超級智能駕駛系統。同時，將針對中國市場需求，加速智能網聯汽車研發，其首款搭載V2X車聯萬物技術的車型別克GL8將於年內在中國上市。　　

車聯網領域：通用汽車將積極探索5G、人工智能、智慧城市和大數據等技術領域。自2022年起，5G功能將搭載於凱迪拉克全系產品以及別克和雪佛蘭品牌旗下多數車型。通用汽車還將通過OTA遠程昇級不斷豐富車聯網服務。

上海 願景 品牌

延伸閱讀

Hyundai Kona推升級車型 KONA PLUS追加SCC科技

中國反傾銷調查 澳洲吉朗酒區業者認為衝擊有限

超人氣MPV！第四代Kia Carnival韓國正式發表　半個月收穫超過3.2萬張訂單！

2021 Kia Sorento登陸歐洲！英國市場售價38,845英鎊起跳

相關新聞

阿里好威 一天賺進22億元

阿里巴巴集團昨（20）日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季業績，受零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅...

臨港速度！ 百億項目2.5小時定案

中國（上海）自貿試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）20日迎來「周歲生日」。一年間，立足「更高水平開放」，臨港新片區內...

陸商品汽車 哈爾濱中歐班列外銷

20日9時44分，裝載41車123台「中國製造」的商品汽車搭乘X8031次中歐班列從黑龍江省大慶市臥裡屯站始發，將經由滿...

一汽電動車 明年拓展歐洲市場

中國一汽集團進出口有限公司奔騰海外營銷部副總經理佘銘19日在長春表示，中國一汽集團正在準備以電動車為主要產品開拓歐洲市場...

通用新型能源車 加速實現「三零」

未來五年通用汽車在中國市場推出的新車型中40%以上為新能源車型。這些新能源車型將在中國生產，幾乎所有零部件都將實現本土採...

吉林、中東歐13國 雲對接合作

來自「一帶一路」沿線的斯洛維尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、斯洛伐克等13個中東歐國家19日與中國吉林相聚「雲端」，對接項目...

港擬再推千人計劃 增金融業職位

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇19日表示，正籌備再推「千人計劃」，希望與金融業界共度時艱，同時創造更多新增職位。...

海南離島免稅新政 銷售倍增

海南離島免稅新政帶來火爆銷售，「經營牌照」迎來擴容。海南省公布，海南離島免稅購物新政自今年7月1日實施以來至8月18日，...

廣西全面對接大灣區 成產業集聚高地

廣西玉林市正全面對接粵港澳大灣區，承接產業轉移的重大成果。玉林市副市長石紅艶稱，作為廣西對接粵港澳大灣區發展的前沿陣地，...

福建推新基建 打造數字經創區

福建省大數據管理局局長陳榮輝19日表示，福建將推動「新基建」，加快打造國家數字經濟創新發展試驗區。

福建平潭 將建對台快件集散地

第三季度福建省重大項目19日集中開工，平潭綜合實驗區集中開工33個項目，其中包括平潭對台郵件（跨境電商）處理中心項目。

對陸投資 上月核准42件

經濟部投審會昨（20）日公布7月兩岸經貿統計數據，其中7月單月對中國大陸投資核准件數為42件，核准投資金額為3.69億美...

熱門新聞

迎建庫以來最大洪水 三峽水庫首次開啟10孔泄洪

30秒就被KO！太極掌門人復出 遭少林武僧「啪啪」打臉

崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

陸考生偽造清華大學錄取通知書 因為「錯字」被拆穿

大使訪吉里巴斯踩「人肉地毯」惹議 陸稱披露者拿台灣的錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。