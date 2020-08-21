一汽電動車 明年拓展歐洲市場

中國一汽集團進出口有限公司奔騰海外營銷部副總經理佘銘19日在長春表示，中國一汽集團正在準備以電動車為主要產品開拓歐洲市場，預計2021年將陸續投放產品。

中新社報導，佘銘19日出席「一帶一路」沿線國家商協會吉林行‧吉林-中東歐國家商協會國際經貿合作交流會，並分享了中國一汽集團在中東歐地區的合作情況。

中國一汽是國有特大型汽車企業集團，1953年奠基興建，1956年建成投產，其開創了新中國汽車工業的歷史。目前，中國一汽集團建立了東北、華北、華東、華南、西南等五大生產基地，累計產銷汽車4548萬輛，銷量規模位列中國汽車行業第一陣營。

佘銘表示，作為中國最早拓展國際市場的汽車製造企業之一，一汽產品已經出口累計超過33萬輛。歐盟市場是電動車發展最快的區域之一，中國一汽的電動車產品處於行業領先地位，一汽已經針對歐盟的電動車市場、法規進行了深入研究。

佘銘表示，目前中國一汽的歐洲電動車產品正在開發，並且正在與不同歐洲國家的汽車銷售公司、移動出行公司（租賃公司、出租車公司、共享汽車公司）探討合作。

佘銘表示，中國一汽集團和中東歐地區廣大企業優勢互補，希望在國際產能合作、營銷服務創新、汽車金融及後市場等領域開展廣泛、深層次的合作，以深化本地經營帶動區域發展，讓當地民眾愉悅地享受綠色汽車、智能汽車、智慧汽車帶來的快樂和便捷。