陸商品汽車 哈爾濱中歐班列外銷

20日9時44分，裝載41車123台「中國製造」的商品汽車搭乘X8031次中歐班列從黑龍江省大慶市臥裡屯站始發，將經由滿洲里鐵路口岸站運往比利時。這是今年以來中國鐵路哈爾濱局集團有限公司開行第24列商品汽車中歐班列，累計發運商品汽車3043台，為穩定國際物流供應鏈做出積極貢獻。

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司為助推「一帶一路」倡議，2017年開通了首趟大慶至澤布魯日的中歐班列，截至目前已累計開行商品汽車中歐班列208列，有27455台「中國製造」的汽車搭乘中歐班列出口歐洲。

為確保中歐班列運行暢通，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司自2018年起，在距離廠家最近的臥裡屯站開設新裝車點，商品汽車可以就近裝車運輸。

今年，鐵路部門進一步加強空車調配，優化裝運組織流程，平均每10分鐘即可裝載一個集裝箱。此外，鐵路部門還加強與海關部門的配合，充分利用95306「數字口岸」系統，實現鐵路與海關數據網上共享、通關狀態自動反饋等功能，從申報到海關放行的時間由原來的半天左右縮短至30分鐘以內，鐵路口岸通關效率顯著提昇。