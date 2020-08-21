臨港速度！ 百億項目2.5小時定案

中國（上海）自貿試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）20日迎來「周歲生日」。一年間，立足「更高水平開放」，臨港新片區內不斷上演著「速度與激情」。

中新社報導，19日，中國第一座12英寸車規級功率半導體自動化晶圓製造中心項目簽約落戶臨港新片區，項目擬投資120億元（人民幣，下同）。百億元級「大咖」項目落地，只用了兩個半小時就拍板定下來。

揭牌一年間，頻頻刷新的「臨港速度」成為人們的印象。落戶於臨港新片區的上海最大外資項目—特斯拉超級工廠項目，從簽約到取得施工許可證僅僅花費5個月時間，一度成為「臨港速度」的「代言人」。

一年前，在臨港新片區揭牌儀式上，特斯拉全球副總裁陶琳曾表示，新片區有足够的格局能够承載特斯拉的夢想。在特斯拉超級工廠項目實現當年開工、當年投產、當年交付之後。特斯拉將加快上海超級工廠二期建設，加速推進研發創新中心落地，引入更多適應中國市場和需求的新車型、新項目。

「臨港速度」並未止步。臨港新片區管委會常務副主任朱芝松介紹，臨港新片區全面擴大「特斯拉模式」綜合效應，率先實施產業用地多用途混合利用試點；率先開展建設工程施工許可告知承諾制改革；形成投資項目一站式辦理施工許可、一站式辦理綜合竣工驗收「兩個一站式」機制。

「進平科技新能源項目從簽約到取得施工許可證僅用時4個月，比特斯拉超級工廠項目還快1個月。」朱芝松說。短短3個月，洋山特殊綜合保稅區14.27平方公里的一期封關區域所有圍牆、道路、卡口等建設完成並通過驗收。今年5月，這個中國唯一的「特殊」綜保區正式揭牌。

一年來，企業捕捉到臨港新片區獨特優勢與可期未來，358個項目、2700餘億元投資在這一年裡湧入。平均下來，幾乎每天都有新項目在此間落地。「從外高橋到臨港的『自貿區弧』，其實是中央對上海擴大開放、深化改革的戰略部署。」臨港新片區「十四五」規劃編製智庫專家趙曉雷表示，這條上海東南沿海的「自貿區弧」，將成為中國全方位高水平開放的前沿基地，也將是中國深度融入經濟全球化的重要載體。