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大老救援…權宜之計

經濟日報 / 記者 李仲維

海基會董事長人選難產，蔡政府請出商界大老、金仁寶集團董事長許勝雄代理，是求穩、不觸怒對岸、又可安撫台商的權宜之計，但在兩岸政治僵局未解之下，陸方曾多次表示，「不承認九二共識，誰做海基會董事長都一樣」，蔡政府若不改關鍵路線，找神仙來掌海基會也難解兩岸困境。

其實早在蔡政府2016年5月上台之前，就有意請許勝雄代理海基會董座，這次是他第二度受蔡總統之託，擔任救援投手的角色。

當年許勝雄的顧慮是一是到立法院備詢、二是要公布個人財產，但其實這兩個問題都有解，根據公職人員財產申報法，代理未逾三個月無需申報財產。許勝雄如果放棄支領海基會的薪水，也可依慣例無需赴立院備詢。

許勝雄過去長年追隨故海基會董事長江丙坤，在大陸政商界累積深厚人脈，但他接下這個新職務，恐怕也會與大陸「斷線」。

大陸多次說過，兩岸必須有共同的政治基礎才能展開交流，國台辦旗下中國台灣網本月5日，即李大維轉任總統府祕書長的隔天，也發出「不承認九二共識，誰做海基會董事長都一樣」的評論文章，指蔡政府現行政策不改，找神仙來掌海基會，兩岸關係也無法「重開機」。

現實擺在眼前，兩岸政治問題不是許勝雄能解答的，但他以商界大老之姿，接掌海基會是會受大陸台商歡迎的，因此應該多為台商權益發聲、促進兩岸經貿交流，尤其是在他代理期間，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）實施將屆滿十周年，穩住兩岸經貿繼續往前行，是他眼前的重要任務。

許勝雄的代理時間至11月3日，屆時海基會董座如果繼續難產，不論是為他延長任期或由他真除，其實都在蔡政府的盤算之內，包括他非綠營背景、夠份量、有意願等三個條件，許勝雄都符合。但在這期間，許董必須安排其企業接班及處理財產申報問題，還得考慮他的身分對公司在大陸事業的影響，都是他人生的重大抉擇。

海基會 台商 財產申報

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