對陸投資 上月核准42件

經濟部投審會昨（20）日公布7月兩岸經貿統計數據，其中7月單月對中國大陸投資核准件數為42件，核准投資金額為3.69億美元（約新台幣109.8億元）。其中裕隆汽車2億美元（約新台幣60億元），間接增資杭州納智捷汽車銷售最受矚目。

對大陸投資，今年以來申請件數逐月遞減趨勢，但7月金額不減反增，主要是通過裕隆汽車增資案。裕隆10日公告，將對自主品牌納智捷（LUXGEN）現金增資60億元，裕隆表示，為改善納智捷汽車財務結構及提升營運能力，主要基於納智捷汽車未來將是裕隆集團與鴻海集團合資公司的主要客戶，為因應合資公司未來新產品銷售進行準備，二階段增資預計年底前到位。

隨著這次增資消息的公告，裕隆也等同向外界宣告替納智捷續命的決心。

就在本月3日，裕隆才宣布對納智捷減資97.5億元彌補虧損，由於幅度高達99.49%，在裕隆集團營運虧損的狀態下，當時外界也有聲音猜測，自主品牌納智捷將退出市場。

除了「對中國大陸投資」，經濟部投審會昨天上午公布109年1至7月「僑外投資」、「陸資來台投資」、「對外投資」、「對中國大陸投資」四類核准案件與金額的相關統計。

今年1到7月無論陸資來台投資，或我國對中國大陸投資的投資件數，都較上年同期減少。

對中國大陸投資方面，投審會表示，今年1到7月核准對陸投資件數為287件，件數較上年同期減少15.59%；核准金額為35億3,985萬元，年增52.18%。

投審會分析指出，去年1到7月核准投資額，為自92年以來同期間最低，主因是基期較低之故。

另外今年1到7月核准較大投資案，包含國喬石化以3.76億美元，在大陸投資設立泉州國亨化學；廣達電腦以2億美元，間接增資常熟達富電腦；裕隆汽車以2億美元，間接增資杭州納智捷汽車銷售等。

此外，今年1到7月核准陸資來台投資件數為65件，年減23.53%，投資額計5,815萬美元，年減3.76%。

投審會指出，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,436件，核准投資金額計23億4,312萬美元。