阿里好威 一天賺進22億元

阿里巴巴集團昨（20）日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季業績，受零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動，淨利為人民幣475.9億元（新台幣2,060.6億元，等於一天賺22.8億元），年增124%。

Non-GAAP（非公認會計準則）淨利為人民幣394.7億元，年增28%。營收則為人民幣1,537.51億，年增34%。

阿里巴巴昨天港股跌幅0.16%，報港幣255元；美股盤前升一度升逾1%，在業績電話會議期間，股價轉跌逾1.5%。

中美關係惡化，美國近期屢對大陸科技企業出手，阿里巴巴一度傳出成為華府新目標，阿里巴巴董事會主席張勇表示，中美日益緊張關係帶來新的不確定性，但阿里巴巴同時符合中美利益，包括協助美國品牌、零售商、農人將產品，在大陸和其他市場出售。

對於華府要求所有海外企業要符合美國審計監管，否則要於2021年底除牌，被視為針對與美國審計檢視幾無合作的中概股，張勇在發言未直接提及事件，但強調關注美國政府對大陸企業的政策變化，跟蹤評估這些變化對阿里巴巴可能產生的影響，並相應採取新的合規措施。

張勇還指出，基於「可持續性發展的考慮」，決定停止UCWeb及其他創新業務在印度的服務，預計對阿里集團整體的財務情況不構成重大影響。

其他國際業務上，張勇表示，東南亞平台Lazada在上季的訂單數量繼續以超過100%以上的速度增長，他形容東南亞是阿里巴巴全球化發展的重點地區。

財報指出，核心商業業務年增34%，至人民幣1,333.18億元，其中中國區零售商業收入增長34%，至人民幣1,013.21億元，天貓線上商品交易額（GMV）增長27%，帶動佣金收入增長17%。

雲計算收入年增59%至人民幣123.5億元，主要由於公有雲及混合雲收入均實現增長，並反映來自每位客戶的平均收入增長。

由於自研線上遊戲業務已跨越了孵化階段，該業務的收入由創新業務及其他分部重分類至數位媒體及娛樂分部，數字媒體及娛樂分部收入增長9%至人民幣69.94億元。

創新業務及其他的收入減少6%至人民幣10.94億元。