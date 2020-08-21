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福建平潭 將建對台快件集散地
第三季度福建省重大項目19日集中開工，平潭綜合實驗區集中開工33個項目，其中包括平潭對台郵件（跨境電商）處理中心項目。
中新社報導，平潭對台郵件（跨境電商）處理中心項目總投資1.5億元，總建築面積4.5萬平方米。該項目將承擔大陸、台灣各類進出口郵件的集散和處理，成大陸對台快件的重要集散樞紐。
此次平潭集中開工的33個項目總投資157.55億元（人民幣，下同），包括南部生態廊道二期、海峽兩岸交流中心項目、平潭長江澳海上風電場工程項目等。其中10個項目列入省級集中開工重大項目，總投資143.3億元，涉及產業、社會民生、基礎設施等多個領域。除了10個重大項目外，實驗區還有23個項目同步開工，涵蓋數字經濟等多個領域。
當天還舉辦了平潭海峽戀島項目開工儀式。據平潭蘇平片區管理局副局長韓祥平介紹，該項目是平潭重大文旅項目，總投資80億元，將依託大練島資源，打造集文化探秘、自然探索、生態旅遊、醫療美容、養生度假等功能於一體的國際旅遊度假區。
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