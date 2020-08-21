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福建推新基建 打造數字經創區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福州舉行「2020創新數據基礎設施峰會‧福建」。嘉賓瞭解華為公司展示的數據存儲和保護方案。（中新社）
福州舉行「2020創新數據基礎設施峰會‧福建」。嘉賓瞭解華為公司展示的數據存儲和保護方案。（中新社）

福建省大數據管理局局長陳榮輝19日表示，福建將推動「新基建」，加快打造國家數字經濟創新發展試驗區。

中新社報導，19日，「2020創新數據基礎設施峰會．福建」在福州市舉行，吸引了眾多業界「大咖」與會共話「新基建」「數據+智能」等熱門話題。

陳榮輝指出，推進「新基建」是推動未來經濟社會發展的有力支撐，是穩投資、擴內需的重要途徑，將賦能傳統產業數字化轉型，為全方位推動高質量發展提供新引擎。

根據清華大學互聯網產業研究院發佈的《中國新型基礎設施競爭力指數白皮書（2020年）》最新數據顯示，福建居全國第五位。　　

日前，福建已出台《新型基礎設施建設三年行動計劃（2020—2022年）》，將從新網絡、新技術、新算力、新安全、新融合、新平台等6個方面發力，統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展，加快構建數字化、智能化、集約化、綠色化的新型基礎設施體系。

陳榮輝表示，福建將探索「新基建」運營新模式，消除民營企業參與「新基建」的隱形堡壘，鼓勵實施規範的政府和社會資本合作項目。　　

福州市將打造「新基建」樣本城市。福州市有關負責人表示，福州將全面佈局「新基建」，和華為公司攜手合作，推進國家數字經濟創新發展試驗區建設。

福建省發展和改革委員會提供數據顯示，今年公佈了251個數字經濟重點項目，新基建項目52個，總投資729億元（人民幣，下同），年度計劃投資286億元。福建正加快推動「新基建」項目建設。

當天，福建省還組織第三季度重大項目視頻連線集中開工，共開工238個項目、總投資2346億元。尤為凸顯的是，一大批「新基建”項目動工興建。其中，大唐網絡產業東南總部基地項目總投資102.5億元，包括東南（莆田）5G微基站生產基地、5G東南運營總部、5G微基站全國生產基地總部、5G產業東南研究院4個子項目，打造以5G技術為核心的5G科技應用集群。　

福建 人民幣

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