廣西全面對接大灣區 成產業集聚高地

廣西玉林市正全面對接粵港澳大灣區，承接產業轉移的重大成果。玉林市副市長石紅艶稱，作為廣西對接粵港澳大灣區發展的前沿陣地，玉林市正大力推動桂東承接產業轉移示範區建設。

中新社報導，玉林市以「灣企入桂」為契機，打造四大千億產業集群，圍繞該市機械製造、新材料、大健康、服裝皮革四大優勢產業，堅持「大項目—產業鏈—產業群—產業基地」的發展思路，全產業鏈承接粵港澳大灣區相關產業。

石紅艶表示，今年以來，玉林市統籌推進5000萬元以上“東融”重大項目46個，計劃總投資2241億元，正威、柳鋼中金、鋰電新能源材料、台灣達鑫、廣西（北流）輕工產業園等一批重大項目正在加快推進。

今年7月下旬，總投資1300億元的70萬噸鋰電新能源材料一體化產業基地項目在玉林龍潭產業園區開工。該項目規劃年產70萬噸三元正極材料、50萬噸磷酸鐵鋰、10萬噸銅箔、3萬噸鈷酸鋰，將集聚全球鋰電材料產業鏈龍頭企業，建成後將是世界規模最大的一體化、園區化的鋰電材料製造基地。

廣西毗鄰粵港澳，與東盟國家海陸相連，是大灣區向內陸縱深發展的重要通道，亦是大灣區與東盟國家經濟合作昇級的關鍵紐帶。當前，廣西「灣企入桂」專項行動加快實施。廣西謀劃推出重點項目140個、總投資6100億元。截至今年6月底，全區共簽訂「灣企入桂」575個，項目總投資近5650億元，其中開工項目207個。

今年以來，粵桂合作特別試驗區廣西片區累計引進大灣區企業249家。南寧智能製造城、柳州現代製造城、玉林先進裝備製造城等機械產業集群初步形成；南寧、梧州等四大生物醫藥產業集聚區加快形成；賀州一體化碳酸鈣產業集群加快形成。