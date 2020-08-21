聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西全面對接大灣區 成產業集聚高地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西玉林市正全面對接粵港澳大灣區，承接產業轉移的重大成果。玉林市副市長石紅艶稱，作為廣西對接粵港澳大灣區發展的前沿陣地，玉林市正大力推動桂東承接產業轉移示範區建設。　　

中新社報導，玉林市以「灣企入桂」為契機，打造四大千億產業集群，圍繞該市機械製造、新材料、大健康、服裝皮革四大優勢產業，堅持「大項目—產業鏈—產業群—產業基地」的發展思路，全產業鏈承接粵港澳大灣區相關產業。　　

石紅艶表示，今年以來，玉林市統籌推進5000萬元以上“東融”重大項目46個，計劃總投資2241億元，正威、柳鋼中金、鋰電新能源材料、台灣達鑫、廣西（北流）輕工產業園等一批重大項目正在加快推進。　　

今年7月下旬，總投資1300億元的70萬噸鋰電新能源材料一體化產業基地項目在玉林龍潭產業園區開工。該項目規劃年產70萬噸三元正極材料、50萬噸磷酸鐵鋰、10萬噸銅箔、3萬噸鈷酸鋰，將集聚全球鋰電材料產業鏈龍頭企業，建成後將是世界規模最大的一體化、園區化的鋰電材料製造基地。　　

廣西毗鄰粵港澳，與東盟國家海陸相連，是大灣區向內陸縱深發展的重要通道，亦是大灣區與東盟國家經濟合作昇級的關鍵紐帶。當前，廣西「灣企入桂」專項行動加快實施。廣西謀劃推出重點項目140個、總投資6100億元。截至今年6月底，全區共簽訂「灣企入桂」575個，項目總投資近5650億元，其中開工項目207個。

今年以來，粵桂合作特別試驗區廣西片區累計引進大灣區企業249家。南寧智能製造城、柳州現代製造城、玉林先進裝備製造城等機械產業集群初步形成；南寧、梧州等四大生物醫藥產業集聚區加快形成；賀州一體化碳酸鈣產業集群加快形成。

延伸閱讀

貴州政金企融資對接 簽約逾3700億元

南海休漁期結束 廣西千船齊發

豬肉漲價 廣西4男持械搶70頭種豬

港律師可在大灣區執業 官方及業者表示歡迎

相關新聞

阿里好威 一天賺進22億元

阿里巴巴集團昨（20）日在美股盤前，公布截至今年6月底的2021財年第1季業績，受零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅...

臨港速度！ 百億項目2.5小時定案

中國（上海）自貿試驗區臨港新片區（以下簡稱臨港新片區）20日迎來「周歲生日」。一年間，立足「更高水平開放」，臨港新片區內...

陸商品汽車 哈爾濱中歐班列外銷

20日9時44分，裝載41車123台「中國製造」的商品汽車搭乘X8031次中歐班列從黑龍江省大慶市臥裡屯站始發，將經由滿...

一汽電動車 明年拓展歐洲市場

中國一汽集團進出口有限公司奔騰海外營銷部副總經理佘銘19日在長春表示，中國一汽集團正在準備以電動車為主要產品開拓歐洲市場...

通用新型能源車 加速實現「三零」

未來五年通用汽車在中國市場推出的新車型中40%以上為新能源車型。這些新能源車型將在中國生產，幾乎所有零部件都將實現本土採...

吉林、中東歐13國 雲對接合作

來自「一帶一路」沿線的斯洛維尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、斯洛伐克等13個中東歐國家19日與中國吉林相聚「雲端」，對接項目...

港擬再推千人計劃 增金融業職位

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇19日表示，正籌備再推「千人計劃」，希望與金融業界共度時艱，同時創造更多新增職位。...

海南離島免稅新政 銷售倍增

海南離島免稅新政帶來火爆銷售，「經營牌照」迎來擴容。海南省公布，海南離島免稅購物新政自今年7月1日實施以來至8月18日，...

廣西全面對接大灣區 成產業集聚高地

廣西玉林市正全面對接粵港澳大灣區，承接產業轉移的重大成果。玉林市副市長石紅艶稱，作為廣西對接粵港澳大灣區發展的前沿陣地，...

福建推新基建 打造數字經創區

福建省大數據管理局局長陳榮輝19日表示，福建將推動「新基建」，加快打造國家數字經濟創新發展試驗區。

福建平潭 將建對台快件集散地

第三季度福建省重大項目19日集中開工，平潭綜合實驗區集中開工33個項目，其中包括平潭對台郵件（跨境電商）處理中心項目。

對陸投資 上月核准42件

經濟部投審會昨（20）日公布7月兩岸經貿統計數據，其中7月單月對中國大陸投資核准件數為42件，核准投資金額為3.69億美...

熱門新聞

迎建庫以來最大洪水 三峽水庫首次開啟10孔泄洪

30秒就被KO！太極掌門人復出 遭少林武僧「啪啪」打臉

崔天凱警告美國：即便冷戰期間也發生過兩場熱戰

情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

陸考生偽造清華大學錄取通知書 因為「錯字」被拆穿

大使訪吉里巴斯踩「人肉地毯」惹議 陸稱披露者拿台灣的錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。