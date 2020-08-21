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海南離島免稅新政 銷售倍增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南離島免稅新政帶來火爆銷售，「經營牌照」迎來擴容。海南省公布，海南離島免稅購物新政自今年7月1日實施以來至8月18日，4家免稅店銷售額同比增長2.5倍，日均銷售額超億元（人民幣，下同）；購物人數達74萬人次，同比增長七成；購物件數458萬件，同比增長1.5倍。

中新社報導，海南省政府已正式批准省內兩家國有企業享有離島免稅經營資質。這兩家國有企業為：海南旅遊投資發展有限公司全資子公司海南旅投免稅品有限公司、海南省發展控股有限公司全資子公司全球消費精品（海南）貿易有限公司。

海南省商務廳廳長陳希說，此舉將有利於逐步形成離島免稅銷售多元主體經營、差異化競爭的格局，總體實現海南離島免稅品在品牌、品種、價格方面與國際「三同步」，更好滿足遊客的免稅購物需求。

陳希介紹，海南今年內爭取在三亞新開設3家離島免稅店，擬採用招標等市場化競爭方式確定經營主體，並組織經營主體提出設立離島免稅店的申請，按規定上報批准後設立。

海南離島免稅購物政策受消費者青睞。7月從海南省空港和海港口岸離島旅客人次約為160萬人次，其中在免稅店購買免稅品人次佔比達29%，遠超去年同期的12%。

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