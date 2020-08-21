港擬再推千人計劃 增金融業職位

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇19日表示，正籌備再推「千人計劃」，希望與金融業界共度時艱，同時創造更多新增職位。

中新社報導，香港特區政府早前在第二輪防疫抗疫基金下推出「千人計劃」。該計劃為從事金融科技的企業，提供為期1年的薪金資助，用以開設新的全職職位。每家合資格公司可申請1個名額，每月可獲取1萬元（港幣，下同）資助，全港合計1000個名額，總資助金額1.2億元。

許正宇當天發表網志表示，早前推出的金融科技「千人計劃」在短短一個多月內已收到接近400份申請，當中超過110份已獲初步審批可進行招聘程序，部分企業更已成功聘請新員工。為了提供更大的支持力度，財庫局已在準備「千人計劃2.0」。

「在聽取業界的意見後，這次的計劃將拓展至涵蓋金融業界的多個範疇。」許正宇預告，有關計劃的詳情將稍後公佈。

香港數碼港董事局主席林家禮表示，「千人計劃」獲得金融科技初創企業的歡迎和支持，在疫情下推出該計劃體現特區政府高瞻遠矚，對業界而言也是一場「及時雨」。希望通過該計劃從全球吸引最頂尖的人才和本地人才並肩作戰和創業。