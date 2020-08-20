LPR連續四個月按兵不動，符合市場預期

中國人民銀行今（20）日公布的貸款市場報價利率(LPR)連續四個月按兵不動，符合市場預期，人行則是連續10個工作日進行逆回購，累計操作金額達人民幣9,700億元（約新台幣4.1兆元），市場認為，近期降準機率大為下降。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心昨公布的LPR為1年期3.85%，5年期以上4.65%。與7月報價保持一致。至此，不論是房市利率（5年期LPR）或實體利率（1年期LPR），已連續四個月未調整。

對於LPR連續四個月按兵不動，貝殼研究院認為，由於LPR是在中期借貸便利（MLF）利率上加點形成，8月17日人行對1年期MLF超額續作，利率持平，因此8月LPR保持不變在預期之內。MLF利率連續四個月保持不變，反映新冠疫情後大陸經濟修復超預期，貨幣政策隨之調整，保持適時適度原則。

貝殼研究院分析，從當前經濟形勢看，下半年大陸流動性仍將保持合理充裕，因此短期內LPR可能仍有一定的下降空間，但中長期LPR走勢較難確定。

也有市場觀點認為，這意味貨幣政策出現轉捩點，最寬鬆時刻已經過去。今年以來，實體利率（1年期LPR）累計降息30個基點，房市利率（5年期LPR）降息15個基點。從大趨勢來看，貨幣政策還沒到真正收緊之際，但房市很有可能遭遇新一輪收緊。

另一方面，人行昨以利率招標方式進行人民幣1,600億元逆回購操作，自8月7日重啟逆回購以來，目前人行已持續10個交易日進行逆回購操作，累計操作金額達人民幣9,700億元。

光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，人行近期持續操作逆回購主要有兩方面考慮，一是為平抑資金面波動。近期由於繳稅等傳統因素、國債發行增加等資金面收斂，人行透過公開市場操作穩定資金面。第二則是為穩定市場預期。

市場人士認為，隨著政策操作恢復常態化，流動性管理更加注重適度，既保障合理流動性需求，又避免形成供給過剩和淤積，強調精準滴灌、直達實體。預計年內貨幣投放將主要透過公開市場逆回購和MLF等操作進行，全面降準機率明顯下降。