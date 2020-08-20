聽新聞
test
0:00 / 0:00
稀土出口大跌 陸商務部：企業視市場需求風險開展業務
大陸7月稀土出口大幅下滑，大陸商務部新聞發言人高峰20日強調，下滑的原因為受疫情影響，稀土下游企業生產經營活動放緩，大陸企業根據國際市場需求變化和風險狀況，開展國際貿易業務，並不是外界猜測反制美國的行為。
有媒體問到，大陸出口稀土下滑的原因是否為美國依賴大陸稀土，大陸反制美國的作為？對此，高峰於20日舉行的大陸外交部例行記者會上表示，大陸官方數據顯示，今年1到7月大陸稀土出口2.28萬噸，較去年同期下降20.2%，金額2.11億美元，較去年同期下降26%。高峰指出，今年以來，受疫情影響，大陸稀土下游企業生產經營活動放緩，企業是根據國際市場需求變化和風險情況，開展國際貿易業務，才因此下滑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言