陸商務部：陸仍是各國企業投資興業的熱土

大陸商務部新聞發言人高峰20日表示，今年以來，星巴克、Costco（好市多）、特斯拉等一批美資大項目紛紛落地到大陸投資，顯示出美國投資者和美資企業對大陸市場的信心，也證明大陸仍然是包括美國在內的各國外商投資熱土。

高峰於20日大陸商務部舉行的新聞發布會上表示，大陸一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在大陸投資經營，共享大陸發展機遇。

高峰更指出，美中貿易全國委員會14日發布的報告顯示，91%的受訪美國企業表示其在華業務保持盈利；83%表示將大陸視為全球最重要或前五大市場之一；近70%的受訪企業表示對大陸市場未來5年的商業前景表示樂觀；還有75%表示未來一年將保持或擴大在大陸投資規模，他說，事實證明，大陸仍然是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土。