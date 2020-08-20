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美升級對華為打壓 陸商務部：美應立刻停止錯誤做法

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國升級對華為的制裁，大陸商務部20日於官網表示，對此堅決反對，中方将採取一切必要措施。（圖／取自中新網）
美國升級對華為的制裁，大陸商務部20日於官網表示，對此堅決反對，中方将採取一切必要措施。（圖／取自中新網）

美國商務部17日（當地時間）公布新一輪的華為制裁措施，不僅進一步限制華為獲取美國技術的能力，並將8家華為相關實體列入出口管制「實體清單」，對此，大陸商務部20日於官網表示，對此堅決反對，美國這是對自由貿易規則的嚴重破壞，美方應立即停止錯誤做法，中方将採取一切必要措施，

大陸商務部官網20日發布《商務部新聞發言人就美修改出口管制規則並將38家華為相關實體列入出口管制「實體清單」應詢答記者問》，有媒體問到，美國商務部17日（當地時間）公告，擬針對華為公司修改出口管制規則，並將38家華為相關實體列入出口管制「實體清單」。

對此，大陸商務部回應，美方再次升級對華為公司的打壓，中方對此堅決反對。美方動用國家力量，泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施對他國特定企業進行打壓、遏制，這是對自由貿易規則的嚴重破壞，是對全球產業鏈供應鏈安全的嚴重威脅，也是對包括美國在內的各國人民福祉利益的嚴重損害。大陸商務部敦促，美方應立即停止錯誤做法，中方將採取一切必要措施，堅決維護大陸企業的合法權益。

自由貿易

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