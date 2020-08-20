洪災加劇大陸多晶矽供需失衡 價格將持續走高

大陸洪災加劇多晶矽供需失衡。據中國證券報報導，大陸多晶矽龍頭通威股份旗下的永祥多晶矽工廠受洪災影響，18日緊急宣布停產。市場人士表示，今年第3季大陸多晶矽供應緊張問題恐無法得到有效緩解，多晶矽價格將繼續上揚。

報導稱，18日5時，四川省防汛抗旱指揮部決定啟動一級防汛應急響應。受洪災影響，永祥股份應當地政府要求緊急停產。永祥股份是通威股份多晶矽業務的主體公司，位處四川樂山五通橋區。永祥股份產能達8萬噸，此次停產廠區產能為2萬噸。

大陸早前已因大全新能源等多晶矽工廠爆炸停產，加上新疆地區多晶矽廠檢修減產等原因，多晶矽價格一路上揚。大陸11家多晶矽企業目前正在進行檢修的有4家，都在新疆地區。

中國證券報指出，上游多晶矽供應短缺，下游矽片擴產產能又持續釋放，導致供不應求的狀況更加突顯。大陸太陽能大廠隆基股份18日晚間公告，為確保多晶矽料的穩定供應，旗下子公司已於當日在西安簽訂關於多晶矽料的長期採購協議，總額將近人民幣95億元（約新台幣400億元）。

報導稱，業內人士普遍預計，未來一段時間，大陸多晶矽價格繼續上漲勢在必行。

太平洋證券指出，第3季可能成為今年矽料供應最為緊張的季度，其中8月矽料產量最低，真正短缺的時間預計將出現在9月。

光大證券也認為，由於下游太陽能需求提升，按目前矽料產能情況，供給仍處於偏緊狀態。大陸國內擴產的矽料產能要到2022年才能有效釋放，預估2021年矽料價格仍有支撐。