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中美將召開第一階段貿易協議執行狀況視訊會議
據外電報導，美中兩國談判代表計劃在未來幾天舉行視訊會議，評估第一階段貿易協議條款的執行狀況。
路透指出，美國總統川普18日表示，他推遲了與大陸的貿易談判，並稱：「我現在不想和中國談。」在亞利桑那州尤馬舉辦的一次活動上，被問到是否會退出與大陸的貿易協議時，川普表示，他將拭目以待。據了解，美國和大陸的代表原定於15日開會討論第一階段貿易協議的執行狀況，但會議被取消。
白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）18日在空軍一號總統專機上指出，還沒有安排新的高級別中美貿易談判，但雙方仍就第一階段貿易協議的執行狀況保持接觸。
目前大陸對美國農產品、大宗商品、能源及服務的進口仍遠低於雙方達成第一年目標的進度，但隨著大陸經濟復甦，預估大陸將加大採購力度。
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