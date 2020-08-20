快訊

台股盤中重挫逾600點 創今年來最大跌點

剁下媽媽頭顱往12樓下丟 37刀弒母無罪還責付桃衛生局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中美將召開第一階段貿易協議執行狀況視訊會議

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為大陸國務院副總理劉鶴去年10月在華盛頓與美國貿易賴海哲（左）及財政部長米努勤會談後，在場外守候的媒體打招呼。美聯社
圖為大陸國務院副總理劉鶴去年10月在華盛頓與美國貿易賴海哲（左）及財政部長米努勤會談後，在場外守候的媒體打招呼。美聯社

據外電報導，美中兩國談判代表計劃在未來幾天舉行視訊會議，評估第一階段貿易協議條款的執行狀況。

路透指出，美國總統川普18日表示，他推遲了與大陸的貿易談判，並稱：「我現在不想和中國談。」在亞利桑那州尤馬舉辦的一次活動上，被問到是否會退出與大陸的貿易協議時，川普表示，他將拭目以待。據了解，美國和大陸的代表原定於15日開會討論第一階段貿易協議的執行狀況，但會議被取消。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）18日在空軍一號總統專機上指出，還沒有安排新的高級別中美貿易談判，但雙方仍就第一階段貿易協議的執行狀況保持接觸。

目前大陸對美國農產品、大宗商品、能源及服務的進口仍遠低於雙方達成第一年目標的進度，但隨著大陸經濟復甦，預估大陸將加大採購力度。

川普 空軍 專機

延伸閱讀

大陸稅收減 前7月降8.8%

美中貿易會談延後 白宮幕僚長：未另安排日期

陸已購買19.5萬噸美國玉米 離貿易協議承諾仍遠

民主黨指營運改革影響大選 美郵政管理局喊卡

相關新聞

中美將召開第一階段貿易協議執行狀況視訊會議

據外電報導，美中兩國談判代表計劃在未來幾天舉行視訊會議，評估第一階段貿易協議條款的執行狀況。

港版國安法成最後一根稻草 香港金融人才掀起移民潮

港版國安法成最後一根稻草，眾多銀行從業人員考慮遷居加拿大、澳洲等國，雖然稅率更高、工作前景不明，但仍決意舉家搬遷。

洪災加劇大陸多晶矽供需失衡 價格將持續走高

大陸洪災加劇多晶矽供需失衡。據中國證券報報導，大陸多晶矽龍頭通威股份旗下的永祥多晶矽工廠受洪災影響，18日緊急宣布停產。...

吉林梅河口 全球最大松子集散地

位於吉林長白山麓的梅河口市，是一個僅有70萬人口的小城市，每年收購來自世界各地的松子，是「全球最大的松子加工集散地」，占...

上海書展落幕 抗疫圖書熱銷

2020上海書展暨「書香中國」上海周18日晚間落幕。在疫情防控常態化背景下，上海書展在順應發展趨勢、轉型升級為「融合型書...

上海IT雲入職 台北遠程辦公

「入職一個多月了，起初以培訓為主，如今已正式開工，一步步適應。」上海交通大學電子信息與電氣工程學院應屆碩士畢業生陳鍇嘉今...

上海友邦人壽 陸首家外資獨資

友邦人壽保險有限公司（友邦人壽）18日在上海正式成立，上海市副市長吳清與友邦人壽執行董事及總經理張曉宇共同為全新的友邦人...

滬進出口連2紅 上月增1.3%

據上海海關19日發布的統計數據，今年7月份，上海市實現進出口2992.9億元（人民幣，下同），同比增長1.3%。這是繼6...

手機ODM一哥 切入晶圓製造

大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，昨（19）日正式簽約落戶上海自貿區的臨港新片區，總投資人民幣120億元...

東莞台博會轉型 主打3C產業

2020第十一屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。組委會表示，本屆台博會在保留原有台灣特色外，將重點呈現...

大陸稅收減 前7月降8.8%

大陸財政部19日公布，2020年1-7月累計，大陸全國一般公共預算收入114725億元（人民幣，下同），同比下降8.7%...

寵物經濟夯 養寵家庭5年增43.9%

晚上下班回家，趙玲玲要做的第一件事是給寵物貓「湯圓」餵貓糧和鏟貓砂。從家鄉湖南來到重慶工作的趙玲玲說，「湯圓」既是她的寵...

熱門新聞

迎建庫以來最大洪水 三峽水庫首次開啟10孔泄洪

解放軍駐福建導彈連 首次公開已列裝新型單兵防空導彈

笑翻！水族館馴養員頂替請假女同事扮美人魚 意外獲好評

交屋發現兩層樓共用一扇窗 建商竟回：不開窗就沒事

習近平視察洪災 公安局副大隊長被指充當女災民

美軍驅逐艦穿越台灣海峽 解放軍：海空全程跟蹤監視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。