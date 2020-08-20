寵物經濟夯 養寵家庭5年增43.9%

晚上下班回家，趙玲玲要做的第一件事是給寵物貓「湯圓」餵貓糧和鏟貓砂。從家鄉湖南來到重慶工作的趙玲玲說，「湯圓」既是她的寵物，也是她的「家人」。許多在大城市打拚的大陸年輕人和趙玲玲一樣，選擇養寵物作為生活的調劑。

新華社報導，近年來，80後、90後成為主要的養寵人群，寵物經濟也被稱為年輕人的「孤獨生意」。「2019年中國寵物行業白皮書」顯示，2019年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場突破2000億元（人民幣，下同），整體消費規模達到2024億元，比2018年增長18.5%。中國大陸養寵家庭數量也逐年上升，2019年達到9978萬戶，5年裡同比增長43.9%。

除了寵物買賣，還有寵物食品、託管、美容、攝影、醫療、社交、殯葬……，誕生了無數新消費，推動著整個寵物行業走向繁榮。

「從E寵商城的銷售數據看，近年來寵物保健、護理、零食等品類的綜合占比達到了20%以上，雖然占比相對較小，但是增長速度不容小覷。」重慶易寵科技有限公司創始人之一余振說。

趙玲玲算了一筆帳，養貓每年要花費3000—5000元，這還不包括醫療、寵物玩具、服飾等方面的支出。「去年湯圓生病在寵物醫院花了近一萬元，我不能不救牠。」趙玲玲說。

年輕一代帶動了寵物行業消費習慣的改變，他們對品質、審美時尚、寵物健康提出了更高的要求。「我注意到許多愛貓人士因為種種原因不能養貓，於是在2012年決定開一家『貓咖』，讓大家能有一個地方『擼貓』過過癮。」在重慶沙坪壩區開了8年「貓咖」的店主小愛說。

目前，寵物行業形成了上下游產業鏈，上游包括寵物飼養、寵物食品加工銷售、寵物用品，下游包括寵物醫療、寵物美容、寵物食品與寵物培訓。

「隨著寵物相關需求的擴大化和差異化，許多用戶願意消費更多金錢購買進口或個性化定製的寵物用品。」余振說，產品之外是服務，未來寵物市場在寵物美容、問診治療、共享寄養等方面會有較大的發展，以滿足客戶更高層次的養寵需求。