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大陸稅收減 前7月降8.8%
大陸財政部19日公布，2020年1-7月累計，大陸全國一般公共預算收入114725億元（人民幣，下同），同比下降8.7%。其中，大陸全國稅收收入98509億元，同比下降8.8%；非稅收入16216億元，同比下降7.7%。
中新社報導，大陸財政部表示，隨企業復工復產好轉、經濟穩步恢復，大陸全國一般公共預算收入連續2個月實現正增長，7月份增幅比6月份提高，好於預期。一般公共預算支出增幅回升，直達資金使用和重大項目實施進度明顯加快。
7月份，大陸全國一般公共預算收入同比增長4.3%，增幅比6月份提高1.1個百分點。其中，6月份工業增加值、固定資產投資、工業企業利潤等均呈現增幅回升態勢，帶動7月大陸稅收收入增長5.7%。
1-7月累計，大陸全國一般公共預算收入降幅比1-6月收窄2.1個百分點。全國稅收收入降幅比1-6月收窄2.5個百分點。涉企收費繼續下降，行政事業性收費收入、地方教育費附加等專項收入分別下降7.7%、3.9%。
財政部還公布，1-7月累計，大陸全國一般公共預算支出133499億元，同比下降3.2%，降幅比1-6月收窄2.6個百分點。大陸全國財政支出下降，除前幾個月受疫情影響，部分項目支出進度比去年同期放緩外，主要是各級政府嚴格落實過緊日子要求，壓減非急需非剛性支出。其中，與疫情防控直接相關公共衛生支出增67.2%，扶貧支出、社會保障和就業支出分別增長12.6%、8.9%。
其中，7月份，大陸全國一般公共預算支出同比增長18.5%，主要是加快直達資金使用和重大項目實施進度，形成實物工作量。同時，為做好防汛救災工作，大陸全國防汛支出增長43.1%。
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