聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海IT雲入職 台北遠程辦公

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「入職一個多月了，起初以培訓為主，如今已正式開工，一步步適應。」上海交通大學電子信息與電氣工程學院應屆碩士畢業生陳鍇嘉今年早些時候在上海找到了心儀的IT職位。

新華社報導，陳鍇嘉入職的是位於上海一家著名外資企業的上海研發處。受新冠肺炎疫情影響，目前公司安排他「在上海就業，在台北入職」。

「現在這個模式還是可接受的。由於疫情原因，公司讓我們在家遠程辦公，目前從境外回上海需要進行防疫隔離，所以暫時安排我在台北分公司入職工作。」他說，等疫情結束後肯定會回上海研發處工作。

陳鍇嘉早就打算在上海找工作。他說，台灣的市場相對小，自己很早就萌生念頭，希望在大陸尋找適合自己的舞台。

3年多前，陳鍇嘉報名參加了上海交通大學的研究生考試，準備到上海讀碩士，在台灣桃園老家的父母很不捨。「不過，父母依然支持我，畢竟上海和台北也就90分鐘的飛機航程，而且這是個能進名校與一流人才接觸的機會。如今畢業了，我依然覺得當初做了一個非常正確的決定。」他說。

陳鍇嘉很喜歡軟件工程專業。「雖然從表面上看，只是用無趣的程序語言與電腦打交道，但是每完成一個功能或作品，可以演示給大家看，總有滿滿的收穫，這是一種難以描摹的成就感。」

上個月，陳鍇嘉依託這家全球知名IT公司的跨城市網絡，在台北分公司遠程辦理了入職手續。「雲入職」後，目前陳鍇嘉每天在桃園的家與台北的公司之間通勤，周末陪伴父母，這是他這個夏天的「意外」收穫。

他也很想念上海。「機會很多、變化很快，這是上海的魅力。」據陳鍇嘉觀察，身邊越來越多的台灣年輕人選擇到大陸就業，想出去看看，增廣見聞。

展望未來，陳鍇嘉說，先在上海沉澱積累幾年，希望可以借鑒上海的成功案例和經驗，把好的創業內容和項目帶回台灣。

上海 疫情

延伸閱讀

解放軍駐福建導彈連 首次公開已列裝新型單兵防空導彈

為討生活費狀告父母 義大利35歲媽寶被最高法院打臉

國外3例新冠肺炎從台灣移入 指揮中心展開疫調

佳士得x中國嘉德 富藝斯x保利 拍賣行搶聯手

相關新聞

美國商會包機返中 報名踴躍

大陸疫情趨緩，近期不少外國人陸續返回。中國美國商會已獲得北京許可，將於下個月派包機將美國高管送回大陸工作。

陸新能源車 准入門檻拉低

扶持大陸新能源汽車，工信部昨（19）日發布新規定，與舊版相比，新版刪除「設計開發能力」的要求，大幅降低了行業准入門檻；對...

吉林梅河口 全球最大松子集散地

位於吉林長白山麓的梅河口市，是一個僅有70萬人口的小城市，每年收購來自世界各地的松子，是「全球最大的松子加工集散地」，占...

上海書展落幕 抗疫圖書熱銷

2020上海書展暨「書香中國」上海周18日晚間落幕。在疫情防控常態化背景下，上海書展在順應發展趨勢、轉型升級為「融合型書...

上海IT雲入職 台北遠程辦公

「入職一個多月了，起初以培訓為主，如今已正式開工，一步步適應。」上海交通大學電子信息與電氣工程學院應屆碩士畢業生陳鍇嘉今...

上海友邦人壽 陸首家外資獨資

友邦人壽保險有限公司（友邦人壽）18日在上海正式成立，上海市副市長吳清與友邦人壽執行董事及總經理張曉宇共同為全新的友邦人...

滬進出口連2紅 上月增1.3%

據上海海關19日發布的統計數據，今年7月份，上海市實現進出口2992.9億元（人民幣，下同），同比增長1.3%。這是繼6...

手機ODM一哥 切入晶圓製造

大陸手機ODM（原廠委託設計）一哥聞泰科技半導體，昨（19）日正式簽約落戶上海自貿區的臨港新片區，總投資人民幣120億元...

東莞台博會轉型 主打3C產業

2020第十一屆東莞台灣名品博覽會將於10月29日在廣東東莞舉行。組委會表示，本屆台博會在保留原有台灣特色外，將重點呈現...

大陸稅收減 前7月降8.8%

大陸財政部19日公布，2020年1-7月累計，大陸全國一般公共預算收入114725億元（人民幣，下同），同比下降8.7%...

寵物經濟夯 養寵家庭5年增43.9%

晚上下班回家，趙玲玲要做的第一件事是給寵物貓「湯圓」餵貓糧和鏟貓砂。從家鄉湖南來到重慶工作的趙玲玲說，「湯圓」既是她的寵...

蔚來營收規模 遙遙領先

隨著大陸新能源汽車品牌蔚來、理想、小鵬已經或即將登陸資本市場，三家車企已分別公布2020上半年業績數據，總體來看，蔚來的...

熱門新聞

央視：「武統」一旦觸發 「首戰即終戰」

陸官方：三峽水庫將發生建庫以來最大洪水

性愛影片遭女友前任惡意公開 男老師無辜受罰慘遭調職

解放軍駐福建導彈連 首次公開已列裝新型單兵防空導彈

陳明通：總統有指示 要讓小明與陸生來得及回台上學

笑翻！水族館馴養員頂替請假女同事扮美人魚 意外獲好評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。