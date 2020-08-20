上海IT雲入職 台北遠程辦公

「入職一個多月了，起初以培訓為主，如今已正式開工，一步步適應。」上海交通大學電子信息與電氣工程學院應屆碩士畢業生陳鍇嘉今年早些時候在上海找到了心儀的IT職位。

新華社報導，陳鍇嘉入職的是位於上海一家著名外資企業的上海研發處。受新冠肺炎疫情影響，目前公司安排他「在上海就業，在台北入職」。

「現在這個模式還是可接受的。由於疫情原因，公司讓我們在家遠程辦公，目前從境外回上海需要進行防疫隔離，所以暫時安排我在台北分公司入職工作。」他說，等疫情結束後肯定會回上海研發處工作。

陳鍇嘉早就打算在上海找工作。他說，台灣的市場相對小，自己很早就萌生念頭，希望在大陸尋找適合自己的舞台。

3年多前，陳鍇嘉報名參加了上海交通大學的研究生考試，準備到上海讀碩士，在台灣桃園老家的父母很不捨。「不過，父母依然支持我，畢竟上海和台北也就90分鐘的飛機航程，而且這是個能進名校與一流人才接觸的機會。如今畢業了，我依然覺得當初做了一個非常正確的決定。」他說。

陳鍇嘉很喜歡軟件工程專業。「雖然從表面上看，只是用無趣的程序語言與電腦打交道，但是每完成一個功能或作品，可以演示給大家看，總有滿滿的收穫，這是一種難以描摹的成就感。」

上個月，陳鍇嘉依託這家全球知名IT公司的跨城市網絡，在台北分公司遠程辦理了入職手續。「雲入職」後，目前陳鍇嘉每天在桃園的家與台北的公司之間通勤，周末陪伴父母，這是他這個夏天的「意外」收穫。

他也很想念上海。「機會很多、變化很快，這是上海的魅力。」據陳鍇嘉觀察，身邊越來越多的台灣年輕人選擇到大陸就業，想出去看看，增廣見聞。

展望未來，陳鍇嘉說，先在上海沉澱積累幾年，希望可以借鑒上海的成功案例和經驗，把好的創業內容和項目帶回台灣。