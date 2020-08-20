上海書展落幕 抗疫圖書熱銷

2020上海書展暨「書香中國」上海周18日晚間落幕。在疫情防控常態化背景下，上海書展在順應發展趨勢、轉型升級為「融合型書展」，成為今年中國大陸首個舉辦的有規模、有影響的實體書展。

中新社報導，在為期一周的時間中，2020上海書展實現書展現場館配採購圖書22234册，碼洋148.5萬元（人民幣，下同），且首次將上海展覽中心主會場擴容到2.6萬平方公尺，150個本地和各大城市的實體分會場，展銷10餘萬種精選圖書，舉辦了700多場線下活動。

此外，還有15個網絡平台構建而成的「上海書展線上朋友圈」和各參展單位自行搭建或合作的上百個大小平台，展銷圖書的品種數倍於線下，舉辦的線上閱讀活動數量則直追現場。

線上線下聯動，上海書展「閱讀的力量」因此增強，觸及的讀者規模也有所增大。據初步統計，截至8月17日，書展圈內圈外相關頁面總量破億（1.14億次），線上活動觀看量破610萬次（611.37萬次）。「上海書展」線上平台訪問量達到55.58萬次，成為市民讀者瞭解書展信息的首選。

往年上海書展開幕前，熱情讀者都會在主會場門口大排長龍、購買門票，成為上海書展的一道別樣風景。今年，蜿蜒的長龍陣消失了。今年上海書展首次採用實名預約制入場，同時對主會場「限流」。

雖受「限流」影響，書展主會場入場讀者數量僅為去年的三分之一，但從銷售數據看，入場讀者人均消費同比增長了約23%。主辦方表示，這表明更好的觀展體驗，帶來了更愉悅的選書心情、更從容的試讀狀態，增加了找到好書的機率。

值得一提是，抗疫主題圖書成今年特別熱門品種之一。主題展集中展示相關書籍，在售抗疫圖書不下百種，「中國戰疫！」「查醫生援鄂日記」等銷售表現不俗。